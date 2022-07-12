Полякова пояснила, як її чоловік зміг виїхати за кордон, та гнівно звернулася до хейтерів

Утім, Вадим мав на це відповідні дозволи. Тим більше, він поїхав забрати Олю з дітьми з Праги.

Та й був чоловік Олі за кордоном недовго. 29 червня Вадим приїхав, відвідав два концерти дружини, а вже 3 липня вони разом вирушили до України.

"Мій чоловік з усіма дозволами вперше після початку війни 29 червня приїхав за мною та моїми дітьми в Прагу. Ми були там три дні. Він був на двох моїх концертах, і 3 липня ми вирушили в Україну. Я прошу вас, люди, не розганяйте г*вно на вентилятор. Огидно на це дивитися", - емоційно пояснила Полякова в Instagram-stories.

Оля Полякова / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Окрім того, Оля гнівно звернулася до хейтерів, які "наїхали" на Вадима через виїзд за кордон. Вона повідомила, що її чоловік може це вільно робити, адже йому виповнилося 60 років. Та попри це, він все одно лишається в Україні та не збирається нікуди їхати.

"До речі, від 29 червня мій чоловік має право виїжджати за кордон, тому що йому виповнилося 60 років. І всі, хто говорить фігню і розганяє хейт, закрийте пельки. Йдіть у дупу! І ще одне, він в Україні. Як був, так і є. І нікуди не збирається. Тому можете зустрітися з ним особисто. Він вміє з такими говорити. Побачу, які ви сміливі", - додала Оля.

Оля Полякова / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Нагадаємо, чоловік Олі Полякової від початку повномасштабної війни не збирався їхати з України. А от співачка хотіла, аби Вадим був з нею. Тому намагалася вмовити прикордонників, аби вони випустили чоловіка. Та вони відмовили. А Вадим пішов служити в теробороні.

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