Полякова пригадала початок стосунків тоді ще з одруженим чоловіком: "Закрутилося, що я завагітніла"

Українська співачка Оля Полякова пригадала, як почався її роман з майбутнім чоловіком, бізнесменом Вадимом Буряковським.

У шоу "Дорослі дівчата" виконавиця поділилася, що познайомилися вони на дні народження Вадима. Бізнесмену тоді виповнилося 40 років, а вона виступала на святкуванні. Вадим взяв номер її телефону, так і зав'язалося їхнє спілкування.

Спочатку вони просто товаришували, адже Буряковський був одружений. Та й сама Оля мала стосунки. Хоча Вадим радив співачці порвати з бойфрендом та навіть познайомив її зі своїм другом.

Оля Полякова з чоловіком

"Вадик був одружений. У нас не було близьких стосунків, у нас були дружні стосунки. Він не хотів мене кривдити, він не хотів мене брати у статус якоїсь там коханки. Він мене поважав, і він мене познайомив зі своїм другом", - пригадала Оля.

Щоправда, стосунки з другом Вадима в Полякової не зав'язалися, адже вона так і не змогла порвати з бойфрендом. Буряковський весь цей час підтримував Олю. Коли співачка зрозуміла, що дійсно йде від бойфренда, адже не хотіла цих стосунків, то навіть попросила Вадима порвати з ним замість неї.

Оля Полякова з чоловіком / Фото: instagram.com/polyakovamusic

"А Вадик – він найкращий друг. Я з ним про все радилася. Вадик мене дуже підтримував, і він мене морально з цієї ситуації витягнув. І якось на цьому моменті ми вже так з ним дуже злилися. Він був дуже мені вже близьким. Вадик поїхав до цього мого хлопця. Я не знаю, чотири години його не було, і коли Вадик повернувся, він уже був один", - поділилася виконавиця.

Далі Вадим та Оля просто товаришувати, однак згодом між ними почали зав'язуватися романтичні стосунки. Буряковський пішов від дружини та почав зустрічатися з Олею.

"Потім ми продовжили з Вадиком спілкування, і вже, звісно, після цього воно вже закрутилося. Після цих всіх перепитій, ми вирішили бути разом. На що я йому сказала: "Ти одружений". Але Вадик швидко рішення ухвалює", - поділилася артистка.

Оля Полякова з чоловіком / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Згодом вони почали жити разом, а через деякий час Оля завагітніла. Вадим, своєю чергою, освідчився Поляковій, так вони й одружилися.

"Ми почали з Вадиком разом жити. Закрутилося до такого, що я завагітніла. У мене не було історії, що я хотіла за нього заміж. Мені просто було з ним класно, він для мене був "містер вирішую всі проблеми". Він тоді для мене робив все. А потім він вирішив зробити мені дитину, хоча каже, що це було випадково", - пригадала знаменитість.

Оля Полякова з чоловіком та доньками / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Зазначимо, Оля Полякова від 2004 року живе у шлюбі з Вадимом Буряковським. Разом вони виховують двох доньок – 18-річну Машу та 11-річну Алісу. Нині дівчата живуть та навчаються у Великій Британії. До речі, Маша там зустрічаються з бойфрендом, якого звуть Артуром. Дівчина раніше розповідала, як знайомила хлопця з батьками.

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