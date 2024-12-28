Полякова приголомшила, як популярний блогер таємно фліртував з нею: "Надходили пропозиції"

Українська співачка Оля Полякова заінтригувала неочікуваним зізнанням про затятого холостяка, блогера Олексія Дурнєва.

Так, у проєкті "Дорослі дівчата" Маша Єфросиніна, яка є співведучою співачки, запитала у неї про Олексія. Зокрема, поцікавилася, чи кликав він її на свій проєкт, присвячений їжі. Не роздумуючи, Полякова одразу сказала, що листування між ними таки дійсно було. Але воно не стосувалося робочих питань, а набувало романтичного підтексту. Виконавиця не стала вдаватися у подробиці, але зазначила, що Дурнєв залицявся до неї.

"Мені надходила пропозиція від пана Дурнєва, але не ця (взяти участь у його шоу – прим. ред.). Трошки інша. Щось пропонував, фліртував зі мною в особистих повідомленнях...", - заінтригувала Оля.

Оля Полякова та Маша Єфросиніна

Тут же у дискусію вступила подруга співачки Маша. Вона пригадала слова Дурнєва, який неодноразово наголошував, що любить романи з дуже юними дівчатами. Однак Оля припустила, що все ж таки шоумен інколи відходить від своїх принципів.

"Не знаю, що він там любить. Я думаю, що він любить різне", - додала Полякова з усмішкою.

Нагадаємо, нещодавно Олі Поляковій приписали участь у "Євробаченні-2025" від іншої країни. На тлі чуток співачка розставила усі крапки над "і" й зізналася, чи правда це.

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