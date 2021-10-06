Полякова приготувала для чоловіка тістечка з канабісом, а покоївка зірки випадково їх з'їла

Артистка насмішила кумедною історією з життя.

Українська співачка Оля Полякова - справжнє джерело цікавих історій зі свого життя.

Однією з них виконавиця нещодавно поділилася з шанувальниками. Полякова зізналася, що її чоловік Вадим полюбляє покурити канабіс. Водночас робить він це протягом дня. Якось Оля вирішила потішити коханого і приготувати йому безе з травкою.

"Якось щось я пекла і в мене залишилися білки. Я йому кажу: "Дай мені марихуани, я тобі зроблю безешки зелененькі". Я їх напекла, висушила в духовці. Виймаю і думаю, треба ж, щоб діти не з'їли. Я наверх їх поставила і забула. Вранці прокидаюся, Вадик говорить: "Давай же свою безешку, я скуштую". Я така туди – а нема дека. Дивлюсь, воно стоїть помите у духовці", - почала розповідь артистка.

Полякова злякалася, що хтось з доньок їх з'їв, однак це були не вони. Тоді Оля викликала свою покоївку. І, як з'ясувалося, жінка їх всі з'їла.

"Треба знати мою покоївку. Це сільська жінка Катерина, яка приїздить з якогось забитого, глухого села. Десь 60 їй. Я їй говорю: "А де дека?" Вона каже: "Ой, я дістала, воно розтеклося, то я його й викинула". Я питаю: "Точно викинули?". А вона каже: "Якщо чесно, з'їла". Я запитую: "Всі?". Вона каже: "Та що там було їсти". Я кажу: "Катерино, будь ласка, абсорбент, воду, давайте ригати". Вона мені: "Та що там, я вже пів години їх як з'їла, все добре", - поділилася співачка.

Врешті, Полякова влила у покоївку літр абсорбенту. Після цього інциденту жінка наступного разу прийшла за три дні:

"Запитую: "Катерино, що було?". Вона: "Ой, не питайте, тільки нікому не розповідайте", - підсумувала кумедну історію Полякова.

Читайте також:

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання