Полякова про пісні 16-річної доньки з матюками: "Коли почула "пох*й", ледь не впісялася"

Співачка пригадала розмову з донькою щодо її творчості.

Популярна співачка Оля Полякова прокоментувала творчість своєї 16-річної доньки Маші.

Влітку дівчина дала перший сольний концерт зі своїм рок-гуртом та шокувала піснями з матюками. У програмі "Світське життя" зіркова мама поділилася, що мала розмову з донькою про її лайливі композиції.

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"Я нічого не знала, жодної пісні я до цього не чула. Вона, певно, спеціально мені цього всього не показувала, бо знала що я буду проти. Доволі мало матів, вони є, але там ще є і якісь слова, які навіть у риму там зав’язані. Коли я була вже на концерті, я вже зрозуміла, чому вона мені нічого не показувала, бо коли я почула перше слово "пох*й", я ледь не впісялася. Я тобі чесно скажу, я з нею говорила, я кажу: "Ну, ти ж розумієш, що я твоя мати?" – вона каже: "Ну і що? Якщо ти моя мати, то я не маю права розвиватися, як я хочу?" – пригадала артистка.

Оля додала, що вона може це не схвалювати, але не може не підтримати свою дитину. Виконавиця зазначила, що дуже добре знає, як воно, без підтримки рости.

"Що таке почути, коли ти збираєшся до музичного училища на вокальне відділення, від своєї мами: "А в тебе що, голос є?". Так що я знаю, про що я говорю, я не хочу щоб мої діти потім все життя доказували всім, собі і своєму психотерапевту, що вони чогось варті. Я не схвалюю, але я підтримую. Ну співає вона матюки, подумаєш. А Моргенштерн, можна подумати, своїми губками псалми співає", – заявила зірка.

instagram.com/polyakovamusic

Полякова також розповіла, що гурт репетирує у її підвалі. Там, музикантам-початківцям зробили ремонт. А щодо лайливих слів, знаменитість поділилася, що й сама нерідко може сказати гостре слівце.

"Я вважаю матюки частиною твердої життєвої позиції і якщо іноді не можна по іншому, то я й сама матюкаюся. Тому я не сильно свою Машу сварила, бо якщо мама матюкається, то що дитині робити", – зазначила вона.

Нагадаємо, раніше Оля Полякова розповіла, що неодноразово ставала жертвою сексуальних домагань. Артистка зізналася, що стикалась з цим з десяток разів.

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