Полякова про те, як 16-річна Маша послала її куди подалі: "Вона мене обізвала"

Полякова про те, як 16-річна Маша послала її куди подалі: "Вона мене обізвала"

Також артистка зізналась, що у її доньки є шкідливі звички.

Популярна співачка Оля Полякова відверто розповіла, що 16-річна Маша послала її куди подалі та обізвала.

В YouTube-проєкті "Взрослые девочки" Оля пригадала, як одного разу посварилась зі своєю старшою донькою. Вони тоді відпочивали в Ніцці. Під час сварки Маша послала свою маму.

Маша Полякова / instagram.com/polyakovamusic

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"Вона мене обізвала поганим словом та послала куди подалі. А мене попереджали мої підписники. Вони говорили, якщо вона співає про це в пісні, то й мене пошле. Ну це й сталось. Але не коли-небудь, а наступного дня", - розповіла виконавиця.

Окрім цього, виявляється, Маша палить електронну сигарету. Як говорить Полякова, вона вперше знайшла у своєї доньки пристрій та забрала його. Однак, Маша пішла та купила знову.

"Я не палила 15 років. А потім знайшла у своєї дитини це та почала курити. Я не знаю, як зробити так, щоб ця коза не палила", - зізналась Полякова.

Також, Оля говорить, що її старша донька полюбляє випити. Дівчина п’є біле вино.

"Якщо ми кудись їздимо разом, вона мене запитує. То я їй келих наливаю", - говорить артистка.

Нагадаємо, нещодавно Оля Полякова пригадала розмову з донькою щодо її творчості. Оля додала, що вона може це не схвалювати, але не може не підтримати свою дитину.

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