Полякова про те, як "розорила" свого чоловіка: "З мільйонера зробила просто хорошу людину"

Родина зірки пережила фінансову кризу.

Українська співачка Оля Полякова розповіла про фінансову кризу, яку їм з чоловіком довелося пережити.

Так, артистка говорить, що коли виходила заміж за Вадима, то він був дуже багатою людиною. Її чоловік – фінансист. Тому добре заробляв, а Оля своєю чергою "добре витрачала ці кошти".

Оля Полякова з чоловіком / instagram.com/polyakovamusic

"Сталася фінансова криза 2008-2009 років. І бізнес чоловіка прикрився. Замість того, аби побудувати новий, він знімав мені кліпи, записував дуети. Я колись потім його запитувала, коли минув час, і коли ми зрозуміли, що ми не можемо так широко жити, чому він не мені сказав", - розповіла Оля у новому YouTube-шоу Маші Єфросиніної "Взрослые девочки".

Зірка говорить, що якийсь час вони жили на відкладені кошти, але потім вони закінчилися. Оля ж продовжувала далі, розвивати свою творчість.

"А я ж продовжувала далі знімати кліпи та записувати пісні. Ми лише на мене витрачали. Талановита жінка може зробити з мільярдера – мільйонера. А я ж пішла далі. Я зробила з мільйонера просто хорошу людину. Коли це трапилося, це було складно", - говорить Оля.

Оля Полякова з чоловіком / viva.ua

Втім, артистка говорить, що ця ситуація була для неї поштовхом, аби почати заробляти. Так, вона пішла на телебачення. Співачка бралася за різні проєкти, аби її тільки помітили. Зірці пощастило, вона виграла пісенний конкурс.

Призові кошти Оля витратила на новий кліп, який здобув досить велику популярність. Потім Оля зняла наступний. Він також став успішним. Оля почала поступово сама заробляти. До речі, зірка зізнається, що іноді дорікала чоловіку, що вона заробляє, а він - ні.

"Він мені відповів: "Коли ти у мене просила, я ніколи себе так не поводив". Я йому відповідаю, що він так тяжко фізично свої гроші не заробляв", - підсумувала Оля.

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