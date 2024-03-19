Полякова різко відповіла Клопотенку, який розкритикував її творчість і назвав "дивною людиною"

Українська співачка Оля Полякова різко відреагувала на слова шеф-кухаря та ресторатора Євгена Клопотенка, який назвав її "дивною людиною" та розкритикував творчість під час війни.

Першою висловлювання кухаря на адресу виконавиці побачила артистка Bazhana. Вона заступилася за Олю Полякову, а Клопотенку порадила послухати її треки, сходити на концерти і подивитися, як реагують слухачі, серед яких є військові. Також Bazhana наголосила, що кухарю має бути соромно хайпувати на імені виконавиці.

Євген Клопотенко і Оля Полякова

"Якби пан Клопотенко послухав пісні Олі, написані в Києві під час війни мною, і сходив би хоча б на один концерт, де люди плачуть, де військові дякують, де люди сміються і знають всі слова, то, може б, не ляпав дурниці з таким виглядом. Соромно дорослому чоловіку бути необізнаним і заради хайпу знецінювати великий вклад артистки, автора, продюсера та всіх людей, які працюють саме над сенсами", - висловилася Bazhana.

Допис Bazhana / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Оля Полякова зробила репост сторіз артистки. Співачка наголосила, що Колопенко не лише знецінив її творчість, а й взагалі не зрозумів, про що говорить. Також Полякова додала, що це "безвідповідальна і дитяча" позиція.

"Гірше за знецінювання може бути тільки взагалі повне нерозуміння про що говориш. Це дуже дитяча, безвідповідальна та тупа позиція! "Не читав, але засуджую", - додала Полякова.

Допис Олі Полякової / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Нагадаємо, нещодавно Євген Клопотенко різко висловився про творчість та меседжі, які транслює Оля Полякова під час війни. Кухар заявив, що взагалі "не розуміє" співачку, та назвав її "дивною людиною".

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