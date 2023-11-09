Полякова рознесла Трінчер, яка дорікнула їй за використання фільтрів: "Тобі 22 роки, натуральна ти"

Виконавиця не соромиться використовувати фільтри у соцмережах та ніколи не приховувала цього.

Українська співачка Оля Полякова різко висловилася про колегу за цехом Анну Трінчер.

У новому випуску "Дорослих дівчат" виконавиця пригадала, як Аня їй публічно дорікнула за використання фільтрів в Instagram. Зокрема, співачки представляли на радіо спільну пісню "Шлях до перемоги". Трінчер записала про це сторіз, де показала Полякову без фільтрів та на відео дорікнула колезі за їхнє використання, мовляв, вона ж і так гарна.

"Це дуже було смішно, коли ми прийшли на радіо і вона така у своєму Instagram: "Ой, Олю, ти така красива без фільтрів, а навіщо ти фільтри використовуєш?". Я маю гарний вигляд. Побачимо, який матиме вигляд Аня Трінчер через 22 рочки", - висловилася співачка у розмові з Машею Єфросиніною.

Оля Полякова, Анна Трінчер / Фото: скриншот з відео

Вочевидь, Полякова не оцінила такі зауваження Трінчер. Співачка зазначила, що дивно чути від людини, якій всього 22 роки, про те, як вона не використовує фільтри і пишається своєю натуральністю.

"Ой, мені дуже подобається Аня Трінчер: "Я не використовую масок, я така натуральна вся, прекрасна і натуральна". Тобі 22 роки, натуральна ти. Я взагалі народити тебе могла б, Аню Трінчер. І Маша, між іншим, теж. І мало того, не просто народити, а це ще було б не рано, розумієш, Аню Трінчер?" – зазначила виконавиця.

Оля Полякова, Анна Трінчер / Фото: скриншот з відео

Нагадаємо, нещодавно Оля Полякова вперше розповіла про свою хворобу. Артистка зізналась, що занедужала, однак, попри погане самопочуття, продовжувала виходити на сцену.

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