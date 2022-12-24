Оля Полякова розповіла про життя доньок у Великій Британії: "Вони дуже сильно змінилися"

Співачка Оля Полякова розповіла, як протікає життя її двох доньок, Маші та Аліси, у Великій Британії.

За словами зіркової матусі, її дівчата дуже змінилися за цей період. І, якщо старша донька Маша почувається у Лондоні більш впевнено, молодшій Алісі це дається важко. Про це співачка розповіла в ефірі "Сніданку з 1+1".

"Вони дуже сильно змінилися, особливо молодша. Вона дуже виросла, вона домашня дівчинка, не звикла бути десь без мами. Їй там дуже тяжко. Я вже хочу, щоб поскоріше все закінчилося і її вже забрати. Тому що для Маші у 17 років, Лондон, університет...вона вже там зібрала свій гурт, вже вона записує якісь пісні...для неї круто. Вона мені телефонує дуже рідко, з чого я розумію, що в неї все добре, а ось Алісі треба кожен вечір мені подзвонити і ми по півтори години розмовляємо", - поділилася Полякова.

Оля Полякова з доньками / Фото: instagram.com/alisa_polyakova_

Для Олі та її чоловіка також дуже непросто переживати розлуку із доньками, але вони намагаються підтримувати одне одного на відстані.

"Там геть все нове. Маші класно, Алісі - тяжко. Нам також дуже тяжко бути без дітей, це для всіх стрес", - додала Полякова.

Нагадаємо, днями Оля Полякова прокоментувала чутки про розлучення з чоловіком.

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