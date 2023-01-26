Полякова розповіла, як над її будинком пролітали іранські дрони: "Так голосно і близько ще не було"

Співачка Оля Полякова розповіла, як у ніч проти 26 січня над її будинком пролітали іранські дрони "Шахіди".

Знаменитість в Instagram-stories поділилася, що не на жарт перелякалася та пів ночі не спала. За словами артистки, ворожі безпілотники пролітали дуже близько та гучно.

"Ну й нічка сьогодні була. У мене газонокосилки (іранські дрони – прим. ред.) сьогодні літали просто над головою. Так голосно і так близько ще не було жодного разу. Я пів ночі не спала", - поділилася Оля.

Оля Полякова / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Попри те, що Полякова була виснажена після жахливої ночі, це не завадило їй зайнятися своєю фігурою та піти на тренування.

"Попри те, що в нашій країні продовжується війна і сьогодні були ракетні удари, і сьогодні я пів ночі не спала, але я вважаю, що тренуванню бути. Тим паче, до мене вже приїхав мій тренер", - наголосила Оля.

Нагадаємо, нещодавно артистка поділилася результатами благодійного збору на військову амуніцію для жінок-захисниць. Коли Оля підбивала підсумки, то опублікувала фото, на якому вона з військовослужбовицями позувала у формі. Втім, цей знімок обурив користувачів, і Полякову почали критикувати.

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