Полякова шокувала, як Тіматі з Кадировим телефонували артистам і погрожували розправою

Співачка Оля Полякова шокувала, як репер-путініст Тіматі та очільник Чечні Рамзан Кадиров телефонували артистам та погрожували розправою. Також виконавиця висловилася про хейт, який ллється на продюсера Потапа.

Артистка вважає, що на Олексія Потапенка ображаються, бо під час повномасштабної війни він надто довго перебував за кордоном та не повертався до України. Хоча знаменитість переконана, що у Потапа був потужний інформаційний блог, де він розповідав правду про вторгнення Росії на територію України.

Потап

"Я Льоші (Потапу – прим. ред.) казала при особистій зустрічі, що він великий, сильний чоловік та артист, заслужений! Люди трішечки йому не пробачили, бо він дуже довго був за кордоном. Хоча в Олексія від перших днів війни був найінформативніший блог в Instagram. Це було дуже круто, а потім щось сталося, і в мене є підозра, що його налякали", - розповіла співачка в інтерв'ю Дмитру Гордону.

У розмові з журналістом Оля Полякова наголосила, що точно знає, що знаменитостей залякували. Співачка розповіла, що репер-путініст Тіматі та очільник Чечні Рамзан Кадиров телефонували артистам та погрожували їм розправою, аби ті мовчали про війну. Полякова запевнила, що особисто знає тих, хто чув відповідні погрози. Однак імена цих артистів виконавиця не стала називати.

Оля Полякова

"Деяким артистам телефонували Тіматі з Кадировим і погрожували так, як вони вміють: смертю, вбивством рідних, казали "знайдемо у будь-якій точці світу і поріжемо на міхи". Особисто знаю двох артистів, яким телефонували, не буду назвати імена, але ці артисти не злякалися і продовжили робити свою роботу, а деякі чогось замовчали. Я абсолютно впевнена, що у будь-якої людини є право на страх. Люди різні і у них різне почуття самозбереження", - приголомшила співачка.

Нагадаємо, нещодавно Оля Полякова заявила про бажання взяти участь у "Євробаченні". Щоправда, артистка зізналась, що за правилами не може поїхати на конкурс, та пояснила чому.

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