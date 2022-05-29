Полякова та Єфросиніна обговорили зникнення Олега Винника після початку війни: "Ніде не чути"

Українська співачка Оля Полякова та ведуча Маша Єфросиніна обговорили зникнення зі сцени та соцмереж артиста Олега Винника після початку повномасштабного вторгнення Росії до України.
Так, виконавець не бере участі у благодійних концертах, а останній допис в його Instagram датується 24 квітня. Тоді зірка привітав фанатів з Великоднем.
У новому випуску програми "Взрослые девочки", яку Полякова та Єфросиніна ведуть разом, Оля поділилася, що перед війною залишилася практично без грошей, оскільки все вклала у ремонт та творчість. Зокрема, як зазначила зірка, дорого їй коштував кліп на спільний трек з Винником "Длинноногое счастье".
"Ми тільки-но з Винником записали дует і зняли неймовірно дорогий кліп, який мав вийти 8 березня. Звичайно ж, він не вийшов, і навряд чи, напевно, вийде взагалі", - поділилася Полякова.
У відповідь Маша сказала: "Та й Винника ніде не чути". Оля погодилася, але на цьому закрили тему зникнення співака з радарів.
Тим часом, прихильники Олега засипали його запитаннями у коментарях під останніми дописами у фотоблогу. Так, користувачі хочуть отримати відповідь на те, куди ж зник їхній кумир та чому він мовчить.
- Ви публічна людина. У вас море прихильників. Чому ви мовчите? Багато артистів їздять з концертами, пишуть пости. А тут один раз в місяць. Ну таке…
- Цікаво, чому ви, як публічна особа, не висловлюєте своєї думки, щодо війни?
- Дуже потрібна підтримка України з вашого боку!!! Як артист, виступайте і донесіть до ще більшої кількості людей правду, яку не всі розуміють і знають
- А куди ж подівся наш улюблений артист? Якісь поодинокі пости ні про що. Де ж ви, чим займаєтесь, воюєте, а може волонтерите як багато наших зірок? Не думаю, ганьба!!!
Нагадаємо, КилимМен із Kalush Orchestra продає на аукціоні побачення із собою. Аукціон завершиться 5 червня.
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