Дзідзьо і Оля Полякова на прем'єрі "Зірки за обміном"

Полякова у грайливій сукенці і Дзідзьо в картатому костюмі представили комедію "Зірки за обміном"

Полякова у грайливій сукенці і Дзідзьо в картатому костюмі представили комедію "Зірки за обміном"

На широкі екрани стрічка виходить 1 січня.

28 грудня в кінотеатрі "Оскар" відбулася грандіозна прем'єра різдвяної сімейної комедії "Зірки за обміном".

Фільм представили продюсери Єгор Олесов та Михайло Ясинський, а зіркові виконавці головних ролей – Оля Полякова та Михайло Хома – поділилися подробицями з-за лаштунків та наживо заспівали для гостей заходу офіційний саундтрек фільму "Щасливі люди".

Дзідзьо і Оля Полякова на прем'єрі "Зірки за обміном"

Уперше зіркову комедію побачили представники ЗМІ, зіркові гості та партнери фільму.

На прем'єру завітали відомі українськи виконавці NiNO, Аліна Гросу, MELOVIN, Art Demur, TVORCHI, актори Наталя Сумська, Володимир Горянський, Дмитро Вівчарюк, Наталія Бабенко, Олексій Тритенко, Максим Девізоров, Аліна Чебан, Сергій Либа, блогери та телеведучі Володимир Остапчук з дружиною, Геннадій Вітер, Макс Єжов, Олег Машуковський, Міла Кузнєцова.

Дзідзьо і Оля Полякова на прем'єрі "Зірки за обміном"

Гостями заходу стали також кінопродюсерка та директорка компанії DZIDZIOFILM Діана Юраш, Повноважний Посол України у Ватикані Андрій Юраш, продюсер DZIDZIO та DZIDZIOFILM Анатолій Безух з дружиною Надією.

"Гарна сімейна комедія про сімейні цінності, про ревнощі, про велике бажання бути першим, найкращим і про моменти, які ми втрачаємо в гонитві за успіхом, забуваючи про просте життя, яке може зробити усіх нас щасливими", – розповіла про стрічку Оля Полякова, продюсерка, виконавиця головної ролі у фільмі "Зірки за обміном", а тепер й тренерка шоу "Голос країни-12".

Дзідзьо і Оля Полякова на прем'єрі "Зірки за обміном"

"Нарешті відбувся допрем'єрний показ сімейної комедії "Зірки за обміном", на яку ми чекали два роки! Це щире, справжнє, а головне – українське кіно, яке має нагадати всім людям про важливі цінності, про те, що ми маємо бути щасливими людьми, що варто помічати радість в простоті! Озирніться навколо і пам'ятайте, що поруч з вами є рідні і близькі люди! Запрошуємо всіх у кінотеатри від 1 січня на перегляд "Зірки за обміном", — Михайло Хома (DZIDZIO), виконавець головної ролі у фільмі "Зірки за обміном".

Дзідзьо і Оля Полякова на прем'єрі "Зірки за обміном"

Після офіційної частини усі гості попрямували до кінозалів, де мали нагоду насолодитися переглядом фільму та зарядитися новорічним настроєм. Під кінець показу зіркові актори підспівували сингл "Щасливі люди" разом із усією залою.

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