Полякова, Вакарчук, Дорофєєва та Потап заспівали "Щедрик" у новорічній промо-кампанії

Тренери "Голосу країни-12" створили святковий настрій.

Вже скоро на телеканалі 1+1 стартує новий сезон наймасштабнішого вокального шоу під назвою "Голос країни", в якому чотири тренери змагаються за найпотужніші голоси учасників. Тренерами 12 сезону стали головні українські суперзірки Потап, DOROFEEVA, соліст гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук, а також Оля Полякова, яка вперше сяде у легендарне червоне крісло.

Дванадцятий сезон шоу відбудеться під слоганом "Так звучить твоя країна".

Днями телеканал 1+1 представив святкову промо-кампанію 12 сезону головного музичного проєкту "Голос країни".

Тренери шоу в яскравих образах, сидячи у легендарних червоних кріслах, заспівали величний твір Миколи Леонтовича "Щедрик", якому цього року виповнилось 120-років. Ця пісня, перекладена різними мовами, є справжнім символом Нового року та Різдва у всьому світі.

"Щедрик" є гордістю нашої країни та головним українським новорічним символом. Вже більше 100 років весь світ зустрічає Новий Рік та Різдво під українську пісню – це говорить про те, наскільки наша душа, культура та музика проникає у серця людей з усього світу. Дуже радий, що ми розпочинаємо 12 сезон з такого великого твору", - сказав Потап.

Потап / пресслужба каналу "1+1"

Минулорічний тренер-переможець DOROFEEVA також зраділа такому вибору пісні та розповіла: "Друже круто, що для знімань промо-ролика обрали таку легендарну композицію, і саме з цієї ноти ми розпочнемо кампанію 12 сезону "Голосу країни". Відео вийшло справді святковим та атмосферним, сподіваюся, що воно зможе зарядити людей на старт головного музичного шоу країни".

Надя Дорофєєва / пресслужба каналу "1+1"

А ось Святослав Вакарчук прокоментував прем'єру так: "Щедрик" Леонтовича асоціюється у мене з різдвяними святами. Розпочинається все з Дня Святого Миколая. Це свято для дітей, і в першу чергу, воно про турботу. Дитина знає, що у світі існує той, хто про неї піклується. Це свято мого дитинства. Попри заборони того часу, батьки завжди його влаштовували. І Різдво, це той час, який я намагаюсь провести з сім'єю, великою родиною".

Святослав Вакарчук / пресслужба каналу "1+1"

Нагадаємо, все, що відбувається за лаштунками шоу, глядачі традиційно зможуть побачити на YouTube-каналі проєкту. Цьогоріч ведучими бекстейджу, знятого за підтримки "Київстар ТБ", стануть переможець "Голосу країни-11" Сергій Лазановський та випускниця 1+1 Media School Наталі Солонік. Ведучими бекстейджу для соцмереж телеканалу 1+1 стали співачка та учасниця "Голосу країни-10» Lida Lee, фіналіст 11 сезону Тьома Паучек, суперфіналіст 9 сезону KHAYAT.

Дата прем'єри 12 сезону "Голосу країни" стане відома незабаром.

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