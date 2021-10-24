Полякова влаштувала дивакувату вечірку на ювілей доньки: "Вона запросила своїх друзів-бомжів"

Молодшій доньці артистки виповнилося 10 років.

Українська співачка Оля Полякова нещодавно відсвяткувала день народження її молодшої доньки Аліси.

Дівчинці виповнилося 10 років. "Світському життя" зірка розповіла, як вони відсвяткували ювілей доньки.

До слова, Алісі організували "бомж-паті". Вона запросила своїх найліпших друзів-бомжів. Оля зробила імпровізоване звалище, де були старі телевізори зі смітника.

Молодша донька Олі Полякової / instagram.com/polyakovamusic

"Класне було бомж-паті. Були її найліпші друзі-бомжі. Був бомж Аркадій, Василь, Олег. Ми зробили їм мінізвалище, де були старі телевізори зі смітника. Вони потім їх побили бейсбольними бітами. Вони з'їли крутий торт", - пригадала Оля.

До слова, Полякова хвилювалася, що її донька має такі дивні вподобання. Вона її відвела до психологині, аби та поспілкувалася з нею. Загалом, Оля говорить, що з Алісою все добре.

Молодша донька Олі Полякової / instagram.com/polyakovamusic

"Це така тема. Вона хоче, аби на неї не давило суспільство з дівчачими ярликами, щоб від неї не вимагали ходити у сукнях, щоб не змушували її бути чемною та гарно вчитися. Хоча навчається вона досить непогано", - поділилась зірка.

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