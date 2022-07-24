Полякова вперше прокоментувала мовний скандал, у який потрапила разом з Єфросиніною

Так, ведучі спільного проєкту "Взрослые девочки" заявили, що не можуть вести своє шоу українською мовою, оскільки у програмі глядачі звикли до них, як таких, що не підбирають слів і між ними відбувається своя хімія. Тому їм легше записувати російською.

На цю заяву бурхливо відреагували і прихильники, і колеги знаменитостей.

Тепер виконавиця прокоментувала хейт. В інтерв'ю Вікторії Покатіловій, знаменитість заявила, що українці вже знають, хто для них насправді ворог та закликала не розколювати суспільство.

"Останній хейт – це мовне питання. Розумієте, що у країні, де йде війна, і у якій люди продовжують говорити і українською, і російською... Так, ми всі переходимо на українську. Ви ж бачите, навіть ті, хто ніколи до цього не говорив українською, говорить. Але розколювати суспільство всередині… Треба подумати, кому це потрібно. Це на руку нашим ворогам. Коли війна, треба об'єднатися та пиз**ти ворога, а не влаштовувати чвари, хейт, людей доводити до божевілля", – прокоментувала вона.

Полякова додала, що через цей скандал вона отримувала багато образливих повідомлень.

"Я ніколи в житті не отримувала таких повідомлень. Люди, майте людяність не розсирати суспільство усередині. Згуртуйтеся! Ми знаємо, який вигляд має ворог і треба його гнати з нашої країни. А коли закінчиться війна – тоді будемо розбиратися", – зазначила співачка.

Нагадаємо, нещодавно Оля Полякова пояснила, чому носила кокошник та співала російською. Артистка розповіла, чому раніше її творчість не була спрямована на українського глядача.

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