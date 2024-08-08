Полякова вперше висловилася про "сварку" з Єфросиніною та чому вони не випускають "Дорослих дівчат"

Українська співачка Оля Полякова вперше відповіла, чи дійсно посварилася з ведучою Машею Єфросиніною та чи справді вони закрили шоу "Дорослі дівчата".

Останніми роками знаменитості неабияк зблизилися. Вони разом почали випускати на YouTube проєкт "Дорослі дівчата", який став шалено популярним. Однак, вже тривалий час немає прем'єри нових випусків шоу. У Мережі подейкували, що проєкт закрили. Однак у програмі "Ранок у великому місті" Полякова переконує, що зараз вони з Єфросиніною хочуть трішки переформатувати "Дорослих дівчат". Знаменитості вирішили це зробити через те, що з'явилося чимало схожих шоу, а їм хочеться бути унікальними.

Маша Єфросиніна і Оля Полякова

"Дорослі дівчатка" трошки на паузі. Ми збираємося їх трошки переробити в якомусь новому форматі. Ви ж бачите, що всі, як мавпи, почали повторювати ці "Дорослі дівчатка": і вдвох ведуть, і втрьох, і щось там кудахчуть. Поки що ніхто "Дорослих дівчаток" не переплюнув, бо треба бути дорослими і смішними. Я не хочу казати, що хтось щось робить не так. В українському YouTube має бути багато українськомовного контенту, але наша з Машею історія має бути революційна", — прокоментувала артистка.

До речі, у Мережі пліткували, нібито "Дорослих дівчат" більше не буде, а причиною тому стала сварка Полякової з Єфросиніною. Співачка вперше прокоментувала ці чутки та запевнила, що це всього-на-всього вигадки. Мовляв, їм немає через що бити горщики. Полякова запевнила, що чудово спілкується з ведучою.

Маша Єфросиніна і Оля Полякова / Фото: Instagram Маші Єфросиніної

"Я навіть не знаю, хто це придумав. На якій темі ми могли побити горщики? Що нам ділити з Машею? Ми з Машею добре спілкуємося. Вона у мене буває вдома", — запевнила виконавиця.

Нагадаємо, нещодавно Оля Полякова прокоментувала, чому під час війни повернула 12-річну доньку додому. Артистка зізналась, що вплинуло на її остаточне рішення.

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