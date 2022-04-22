Полякова, яка живе на віллі російської блогерки, відповіла Собчак, чи повернеться до України

Українська співачка Оля Полякова дала інтерв'ю російській ведучій Ксенії Собчак, яка не говорить правду про війну Росії в Україні.

Журналістка приїхала до Франції, аби записати інтерв'ю із блогеркою Нікою Білоцерківською. Російська авторка кулінарних книг, з якою дружить Полякова, на початку повномасштабної війни засудила дії президента РФ Володимира Путіна.

Ніка дала притулок у своїй віллі Поляковій з доньками та ще двом жінкам-біженкам.

"Чесно кажучи, мені здається, що зараз біженці — це ознака будь-якого пристойного будинку", – зазначила вона.

Неочікувано, під час інтерв'ю з'явилася й сама зірка українського шоубізу. Оля розповіла Собчак правду про те, що насправді відбувається в Україні.

Також читайте Тіна Кароль заспівала гімн України а капела у Венеції – відео

Цікаво, що у відео слова "війна" та "вторгнення" вирізали, супроводжуючи титрами: "Те, що відбувається в Україні за законодавством РФ, слід називати "спецоперацією".

Так, знаменитість повідомила, що довго не збиралася виїжджати за кордон. Втім, останньою краплею у ухваленні рішення стало те, що окупанти розстріляли 16-річну подругу її доньки Маші.

Як поділилася виконавиця, до заходу України вона їхала майже 40 годин на авто.

"Коли ти сидиш у підвалі, ти все ж таки почуваєшся в безпеці. Хоча, як показує Ірпінь та Буча, і в підвалі було небезпечно. Дуже страшно було виїхати просто тому, що коли ти в машині, ти взагалі незахищений. Незрозуміло, що може статися з тобою. Житомирську трасу вже бомбили, там були жертви і ми про це вже знали. Цю дорогу ми декілька днів планували. 39 годин ми їхали, ми не зупинялися ніде", – зазначила вона.

Також читайте Наталія Могилевська у сльозах повідомила про загибель дядька у блокадному Маріуполі

Зірка додала, що планує повернутися додому в Україні. Оля зізналася, що попри те, що перебуває в безпеці та в мальовничому місті, не може насолоджуватися красою та спокоєм.

"Я хочу дуже повернутися додому, це єдине, про що я думаю. Коли мені кажуть - там же там гарно... Я не можу насолоджуватися цим. Я не бачу цього всього „красиво“. Це єдине, що мене тримає, — ми повернемося додому… Що нам скаржитися? Ми живі. Це дуже важливо", – зазначила вона.

Нагадаємо, раніше Оля Полякова розповіла, чи відреагував на її гнівне звернення Кіркоров. Також артистка зізналася, чому мріє потрапити до російського "чорного списку".

Оля Полякова розповіла про пісню на мелодію легендарного композитора Мирослава Скорика

Читайте також: