Полякова, яка живе на віллі російської блогерки, відповіла Собчак, чи повернеться до України

Українська співачка Оля Полякова дала інтерв'ю російській ведучій Ксенії Собчак, яка не говорить правду про війну Росії в Україні.
Журналістка приїхала до Франції, аби записати інтерв'ю із блогеркою Нікою Білоцерківською. Російська авторка кулінарних книг, з якою дружить Полякова, на початку повномасштабної війни засудила дії президента РФ Володимира Путіна.
Ніка дала притулок у своїй віллі Поляковій з доньками та ще двом жінкам-біженкам.
"Чесно кажучи, мені здається, що зараз біженці — це ознака будь-якого пристойного будинку", – зазначила вона.
Неочікувано, під час інтерв'ю з'явилася й сама зірка українського шоубізу. Оля розповіла Собчак правду про те, що насправді відбувається в Україні.
Цікаво, що у відео слова "війна" та "вторгнення" вирізали, супроводжуючи титрами: "Те, що відбувається в Україні за законодавством РФ, слід називати "спецоперацією".
Так, знаменитість повідомила, що довго не збиралася виїжджати за кордон. Втім, останньою краплею у ухваленні рішення стало те, що окупанти розстріляли 16-річну подругу її доньки Маші.
Як поділилася виконавиця, до заходу України вона їхала майже 40 годин на авто.
"Коли ти сидиш у підвалі, ти все ж таки почуваєшся в безпеці. Хоча, як показує Ірпінь та Буча, і в підвалі було небезпечно. Дуже страшно було виїхати просто тому, що коли ти в машині, ти взагалі незахищений. Незрозуміло, що може статися з тобою. Житомирську трасу вже бомбили, там були жертви і ми про це вже знали. Цю дорогу ми декілька днів планували. 39 годин ми їхали, ми не зупинялися ніде", – зазначила вона.
Зірка додала, що планує повернутися додому в Україні. Оля зізналася, що попри те, що перебуває в безпеці та в мальовничому місті, не може насолоджуватися красою та спокоєм.
"Я хочу дуже повернутися додому, це єдине, про що я думаю. Коли мені кажуть - там же там гарно... Я не можу насолоджуватися цим. Я не бачу цього всього „красиво“. Це єдине, що мене тримає, — ми повернемося додому… Що нам скаржитися? Ми живі. Це дуже важливо", – зазначила вона.
Нагадаємо, раніше Оля Полякова розповіла, чи відреагував на її гнівне звернення Кіркоров. Також артистка зізналася, чому мріє потрапити до російського "чорного списку".
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