Полякова з чоловіком та доньками відпочиває на Мальдівах і похизувалася розкішною віллою

Полякова з чоловіком та доньками відпочиває на Мальдівах і похизувалася розкішною віллою

Артистка не стримала свого захоплення від побаченого.

Співачка Оля Полякова днями відіграла останнє шоу "Королева ночі" і полетіла відпочивати у повному сімейному складі.

Артистка, її чоловік Вадим та доньки Маша і Аліса влаштували відпустку на Мальдівах. Вони орендували розкішну віллу, якою зірка похизувалася перед фанами у своєму Instagram.

instagram.com/polyakovamusic

instagram.com/polyakovamusic

"Ми приїхали в рай! Боже, яка краса! Навіть є у нас власний басейн і пляж! Господи, я в раю! Дякую", – поділилася емоціями артистка.

Також Оля показала їхню оселю на час відпочинку. Цікаво, що Полякова знімала свою першу реакцію, яка була дуже емоційною. Зірці неабияк сподобався готель.

instagram.com/polyakovamusic

instagram.com/polyakovamusic

"Я сьогодні зрозуміла, що треба знімати саме першу реакцію. Тому що, коли ти знімаєш те, що ти бачив, то відчуття, ніби все це ти маєш щодня. А якщо подивитися сторіз, які зняті щойно – ааа, басейн, ааа, гамак! Мені здається, це дуже круто! Я тепер завжди так зніматиму!" – поділилася Оля.

instagram.com/polyakovamusic

instagram.com/polyakovamusic

Крім того, виконавиця показала, як чепурилася з Машею перед виходом на пляж і як купалася з молодшою донькою в океані.

instagram.com/polyakovamusic

instagram.com/polyakovamusic

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