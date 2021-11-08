Полякова з чоловіком та доньками відпочиває на Мальдівах і похизувалася розкішною віллою

Артистка не стримала свого захоплення від побаченого.
Співачка Оля Полякова днями відіграла останнє шоу "Королева ночі" і полетіла відпочивати у повному сімейному складі.
Артистка, її чоловік Вадим та доньки Маша і Аліса влаштували відпустку на Мальдівах. Вони орендували розкішну віллу, якою зірка похизувалася перед фанами у своєму Instagram.
"Ми приїхали в рай! Боже, яка краса! Навіть є у нас власний басейн і пляж! Господи, я в раю! Дякую", – поділилася емоціями артистка.
Також Оля показала їхню оселю на час відпочинку. Цікаво, що Полякова знімала свою першу реакцію, яка була дуже емоційною. Зірці неабияк сподобався готель.
"Я сьогодні зрозуміла, що треба знімати саме першу реакцію. Тому що, коли ти знімаєш те, що ти бачив, то відчуття, ніби все це ти маєш щодня. А якщо подивитися сторіз, які зняті щойно – ааа, басейн, ааа, гамак! Мені здається, це дуже круто! Я тепер завжди так зніматиму!" – поділилася Оля.
Крім того, виконавиця показала, як чепурилася з Машею перед виходом на пляж і як купалася з молодшою донькою в океані.
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