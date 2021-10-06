Полякова за власний кошт взялася лагодити дах собі й сусідам поруч

Артистка змушена робити ремонт у своїй квартирі.

Українська співачка Оля Полякова ще на початку року розповідала, як у її квартирі, що на вулиці Інститутській у Києві, зіпсувався новий ремонт.

А все через те, що у апартаментах протікав дах. Нескінченні звертання до жеку успіхом не закінчилися, тож артистка взяла все у свої руки. У сторіз своєї сторінки в Instagram Полякова запостила відео, на якому зображений величезний кран у дворі будинку.

"Це кран, який, нарешті, лагодить мій дах. Подивіться на мою бідну квартиру, наразі тут відбувається ремонт. Це дах, який цьогоріч впав моїм дітям на голову. Я зараз роблю ремонт на даху", - повідомила виконавиця.

Окрім того, Полякова також взялася полагодити дах і в сусідніх трьох під'їздах.

"Послухала ваші поради, що варто все взяти в свої руки і зробити за власний рахунок і роблю за свій рахунок. Розруха у мене тут зараз всюди. Тому що стелю довелося міняти, бо все прогнило",- поділилася співачка.

Раніше артистка розповідала, що дах у її квартирі протікав щовесни. А цього року обвалилася стеля.

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