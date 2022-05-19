Полякова засудила слова Федишин про представників ЛГБТ: як на це відреагувала співачка

Полякова засудила слова Федишин про представників ЛГБТ: як на це відреагувала співачка

Скандал довкола української виконавиці Ірини Федишин не вщухає.

А все тому, що вона некоректно висловилась про представників ЛГБТ. Зокрема, вона вважає це великим гріхом. А представники ЛГБТ-спільноти, за її словами, власноруч руйнують своє життя.

На це не стала закривати очі співачка Оля Полякова. Вона назвала таку позицію Федишин "середньовіччям" та порадила їй просто співати пісні.

"Середньовіччя! Ну краще б ти й надалі лише співала", - написала у своєму Instagram Оля.

Та, схоже, Федишин набридло те, що її критикують. Тож вона вирішила відповісти Поляковій.

Ірина Федишин відповіла Поляковій / Фото: instagram.com/irynafedyshyn

"Олю, не перекручуй мої слова. А співати я точно далі буду. І давайте з повагою будемо ставитися одне до одного", - обурилася виконавиця.

Разом з тим, виконавиця спробувала виправдатися за свої слова. Федишин додала, що нікого не засуджує. А те, що представники ЛГБТ народилися з іншою сексуальною орієнтацією, - це їхній вибір.

"Я не засуджую ЛГБТ. Не перекручуйте мої слова. Це їхній вибір, і кожен буде сам за себе відповідати перед Богом. Я не проти жодної особи, я проти гріха", - додала Федишин.

Ірина Федишин про представників ЛГБТ / Фото: instagram.com/irynafedyshyn

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