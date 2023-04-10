Полякова жорстко пройшлася по Ані Лорак після її ганебного інтерв'ю: "Людина без совісті і мізків"

Українська співачка Оля Полякова різко пройшлася по артистці-зрадниці Ані Лорак, яка напередодні дала безглузде інтерв'ю російській пропагандистці.

За словами Полякової, про запроданку варто взагалі забути та не згадувати, адже в неї немає совісті. Крім того, Олю обурює, що Лорак не може назвати "війну війною" і говорить, що нічого не розуміє, адже вона "маленька дівчинка".

Ані Лорак

"Її треба викреслити з нашої пам'яті. Ані Лорак – це людина без совісті і без мізків. Те, що вона не може назвати війну війною... Взагалі, оці інтерв'ю, в яких вона не може сказати жодної конкретики: сталося те, що сталося, я була маленька…40-річна баба каже, що вона була маленька…Якісь абсолютно дурнуваті, незрілі виправдовування", - заявила співачка в ефірі "Сніданку з 1+1".

Полякова наголосила, що Ані Лорак чудово розуміла, що відбувається, утім не захотіла втрачати заробіток та залишилися в країні-агресорці росії.

Оля Полякова

"Усе ви розумієте, усе ви знали! Ви просто дуже хотіли грошей! І жодного виправдання більше немає. Якби вона сказала: "Так, я хотіла мати гроші, я хотіла заробляти, це моя помилка!" – це було б хоча б чесно. А вона починає: "Я не розуміла, я дурненька, я маленька, я тупенька", - додала Полякова.

Нагадаємо, раніше акторка вітчизняного дубляжу Катерина Сергеєва зробила свою версію безглуздого інтерв'ю Ані Лорак. Вона майстерно відтворила міміку запроданки та неабияк розвеселила кумедним відео.

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