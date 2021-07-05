Полякова жорстко відповіла Меладзе, який назвав її фріком

Артистка записала відеозвернення.

Після інтерв'ю російського співака Валерія Меладзе, в якому артист назвав Олю Полякову фріком та прокоментував звинувачення його брата Кості в домаганнях, відповідь від української співачки не змусила довго чекати.

Так, знаменитість записала жорстке відеозвернення, де прокоментувала слова виконавця. Оля поділилася, що їй показали фрагмент розмови з Ксенією Собчак та зазначила, що Меладзе, замість того, щоб відповісти на запитання, вирішив принизити її.

Зі свого боку, Полякова вирішила задати співаку декілька гострих запитань, зокрема, про Крим.

"Сильно підгоріло у вашій тусовочці після слів Кароліни? Думаю, сильно, якщо так на неї натиснули з усіх боків, що бідолаха відмовилася від своїх слів, ще й винною залишилася, хоча там все було зрозуміло однозначно. Коли ми почуємо від благородного грузина, чоловіка, що приїхав до України виступати перед українцями, якого шокує вигляд жінки в купальнику, хоч що-небудь про анексію Криму і агресію Росії на Донбасі? Вас це жодним чином не шокувало? Ви якось давно дуже розмито сказали, що хтось розпалив цей конфлікт, а можна дізнатися хто? Ви вже визначилися за 8 років? Можливо, який-небудь фрік може собі дозволити сказати, що мистецтво поза політикою, але серйозний, благородний чоловік, який пафосно дає інтерв'ю для топової журналістки, що він скаже? Коли ви поясните своїм шанувальникам, як так виходить, що ви і ваш брат спокійно працюєте в Україні, а ось Ані Лорак, чомусь, не має такої можливості? Як вам це вдається? Сидіти в журі українського відбору на "Євробачення" і одночасно в російському "Голосі". Давати концерти і тут, і там, але прилітає, чомусь не вам, а іншим українським артисткам, які працюють в Росії. Це як же вам так вдається?" – заявила Оля.

Для перегляду відео гортайте праворуч

Зірка додала, що на ці запитання Валерій Меладзе зможе відповісти просто зі сцени Atlas Weekend в Києві, де він виступатиме 8 липня.

"Я не буду питати вас, чий Крим. У вас обов'язково про це запитають найближчим часом. Назвали мене фріком, а не виконавцем. Я вас запитую: як же мені назвати вас, того, хто під виглядом сильного, мужнього, серйозного чоловіка, який, як я розумію, громадянин Росії, всі ці роки не може знайти в собі ні сил, ні мужності, ні шляхетності сказати, що він думає про все, що відбувається в країні, в якій він жив і навчався багато років і в якій він хоче давати концерти і заробляти грошики. Який не може визнати, що харассмент був, а вважає за краще захищати свого брата і себе, напевно, ображати інших жінок, даючи їм якісь назви. Як вас назвати – легкодухим, лицеміром, або як? Ось ви мене порівняли зі своїм колегою Сергієм Звєрєвим. Ок, я ж порівнюю вас з більш класичним, як ви, майже академічним персонажем, з Фігаро, який і тут, і там, і вашим, і нашим, який тільки на вигляд такий великий, а насправді - не дуже", – додала артистка.

Виконавиця також зазначила, що її не цікавить думка Валерія. Втім, його слова "розпалили в ній бажання сказати більше", з подробицями про брата Костянтина. Артистка запевнила, що скоро все розповість.

У коментарях приголомшені фоловери підтримали кумирку.

Обожнюю, коли Оля роздає люлей

Яка ви молодець

Не зарила, а закопала

Шах і Мат

Нагадаємо, не так давно композитор та продюсер Костянтин Меладзе потрапив у секс-скандал. Після того, як Ані Лорак натякнула на непристойні пропозиції з його боку, тему підхопила і Оля Полякова. Співачка повідомила, що вірить Ані, адже і сама отримувала таку пропозицію від Меладзе. Згодом, екссолістка гурту "ВІА Гра" Тетяна Найник також пригадала інцидент з Костянтином.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання