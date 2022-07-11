Полякова зізналась, що намагалася вивезти чоловіка за кордон: "Подумала, скористаюся зірковістю"

Українська співачка Оля Полякова пригадала, як на початку повномасштабної війни просила прикордонників, аби вони випустили її чоловіка з України.

Виконавиця пригадує, що 24 лютого разом з доньками хвилювалася та не хотіла лишатися без чоловіка. Тож коли співачка з дітьми виїжджала з України, то просила прикордонників, аби вони випустили й Вадима.

До слова, чоловік Полякової й не збирався виїжджати нікуди, та Оля вирішила інакше. Зірка сподівалася, що прикордонники упізнають її та допоможуть їй. Та працівники відмовили виконавиці та порадили їй попрощатися з коханим.

"Мій чоловік і не збирався виїжджати, але ж ми коли під'їхали до кордону, я подумала: може, зараз скористаюся своєю зірковістю. Я підійшла: "Може, ви випустите мого чоловіка, у мене двоє дітей" і все інше, плачу. Мене обійняли, погладили по голові та відповіли: "Прощайтеся". І ми попрощалися ", - розповіла Оля в ефірі "Ранку з Україною".

Оля Полякова з чоловіком та дітьми / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Полякова також розповіла, що перший час почувалася винною через те, що залишила свого чоловіка, свій будинок, свою країну та поїхала за кордон. Утім, вона мусила це зробити не заради себе, а заради доньок.

"Жінки, які залишають тут чоловіків, самі їдуть, забирають своїх дітей, це дуже тяжка історія. І вони при цьому почуваються погано: у них провина є, що вони нібито залишили чоловіка, залишили будинок, залишили країну. У мене була така сильна провина", - розповіла зірка.

Також Полякова додала, що перестала почуватися винною лише тоді, коли почала працювати та допомагати країні.

"Коли у мене з'явилася змога працювати і допомагати країні, я тоді перестала себе жерти, бо до цього ти думаєш: "Боже, я нікому не потрібен, у мене нічого немає, я ніхто". Коли ти 20 років робив кар'єру і тут у тебе забирають усе. Ми всі в Україні в однакових умовах. У нас 24 лютого забрали все", - додала Оля.

Оля Полякова з чоловіком та дітьми / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Нагадаємо, якщо Полякова разом з дітьми на початку повномасштабної війни поїхала за кордон, то її чоловік Вадим залишився в Україні. Окрім того, він пішов служити до тероборони.

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