Полякова зізналась, що намагалася вивезти чоловіка за кордон: "Подумала, скористаюся зірковістю"

Українська співачка Оля Полякова пригадала, як на початку повномасштабної війни просила прикордонників, аби вони випустили її чоловіка з України.
Виконавиця пригадує, що 24 лютого разом з доньками хвилювалася та не хотіла лишатися без чоловіка. Тож коли співачка з дітьми виїжджала з України, то просила прикордонників, аби вони випустили й Вадима.
До слова, чоловік Полякової й не збирався виїжджати нікуди, та Оля вирішила інакше. Зірка сподівалася, що прикордонники упізнають її та допоможуть їй. Та працівники відмовили виконавиці та порадили їй попрощатися з коханим.
"Мій чоловік і не збирався виїжджати, але ж ми коли під'їхали до кордону, я подумала: може, зараз скористаюся своєю зірковістю. Я підійшла: "Може, ви випустите мого чоловіка, у мене двоє дітей" і все інше, плачу. Мене обійняли, погладили по голові та відповіли: "Прощайтеся". І ми попрощалися ", - розповіла Оля в ефірі "Ранку з Україною".
Полякова також розповіла, що перший час почувалася винною через те, що залишила свого чоловіка, свій будинок, свою країну та поїхала за кордон. Утім, вона мусила це зробити не заради себе, а заради доньок.
"Жінки, які залишають тут чоловіків, самі їдуть, забирають своїх дітей, це дуже тяжка історія. І вони при цьому почуваються погано: у них провина є, що вони нібито залишили чоловіка, залишили будинок, залишили країну. У мене була така сильна провина", - розповіла зірка.
Також Полякова додала, що перестала почуватися винною лише тоді, коли почала працювати та допомагати країні.
"Коли у мене з'явилася змога працювати і допомагати країні, я тоді перестала себе жерти, бо до цього ти думаєш: "Боже, я нікому не потрібен, у мене нічого немає, я ніхто". Коли ти 20 років робив кар'єру і тут у тебе забирають усе. Ми всі в Україні в однакових умовах. У нас 24 лютого забрали все", - додала Оля.
Нагадаємо, якщо Полякова разом з дітьми на початку повномасштабної війни поїхала за кордон, то її чоловік Вадим залишився в Україні. Окрім того, він пішов служити до тероборони.
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