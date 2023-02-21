Полякова зворушила теплою зустріччю з пораненими захисниками, для яких збирала гроші на протезування

Співачка Оля Полякова з морпіхом Михайлом Діановим завітала до Національного реабілітаційного центру, для якого збирала кошти на протезування українських військових.

Так, виконавиця та військовий приїхали до медзакладу, аби підтримати пацієнтів, які наразі проходять реабілітацію та протезування в центрі "Незламні". Оля Полякова зазначила, що зустріч з пораненими військовими була дуже теплою та емоційною. Зокрема, артистці боляче дивитися на те, що із захисниками зробила війна. Водночас виконавиця зазначила, що військові, попри серйозні поранення, не падають духом.

Фото: пресслужба Олі Полякової

"Це особливі емоції, коли ти зустрічаєшся з військовими, особливо пораненими, ти бачиш ту жертву, яку вони принесли заради своєї країни. І це завжди такі відчуття великої дяки, гордості за їхню сміливість. Вони веселі, натхненні. Навіть, якщо втратили кінцівку, все одно вони мають всередині стрижень. Це сильні люди. Головне зараз їх протезувати та реабілітувати", - наголосила артистка.

Фото: пресслужба Олі Полякової

Тим часом Михайло Діанов зустрів у центрі "Незламні" свого побратима з Маріуполя, який вже отримав свій протез.

Фото: пресслужба Олі Полякової

"Я щасливий, що в Україні є такий центр. Тут я побачив військових з сучасними, біонічними протезами. І дуже тішуся, що вони мають можливість повернутися до повноцінного життя", - зазначив морпіх.

Фото: пресслужба Олі Полякової

Нагадаємо, минулого року Оля Полякова стала амбасадоркою Національного реабілітаційного центру "Незламні". Артистка разом з благодійною платформою dobro.ua запустила проєкт "Разом нас мільйони", метою якого було зібрати один мільйон гривень на біонічні протези для українців, які постраждали від війни.

Фото: пресслужба Олі Полякової

Коштів вдалося зібрати більше, аніж планувалося, а це 2,5 млн гривень. Тим часом Михайло Діанов, якому українці переказували гроші на лікування руки, пожертвував проєкту 1,7 млн гривень.

Фото: пресслужба Олі Полякової

Долучитися до благодійної справи може кожен. Варто лише зайти на сайт dobro.ua – проєкт "Разом нас мільйони" - і натиснути "підтримати".

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