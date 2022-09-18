Полякову освистали, а Скрипку назвали "фашистом": як росіяни зривають концерти українців

Путіністи роблять все можливе, аби концерти українських артистів за кордоном не відбулися.

Від початку повномасштабної війни, українські знаменитості почали давати благодійні концерти за кордоном.

Зокрема, артисти збирають гроші для ЗСУ та українців, які постраждали від дій російських окупантів.

Утім, палким прихильникам політики кремлівського диктатора Путіна не подобається те, що українці за кордоном дають концерти та розповідають правду про жахливу війну в Україні. Тож росіяни намагаються всім можливими їм методами зірвати концерти знаменитостей.

Редакція ТСН.ua зібрала добірку українських артистів, чиї благодійні виступити за кордоном псували путіністи.

"Воплі Відоплясова"

В українського гурту "Воплі Відоплясова" запланований тур містами Німеччини. Утім, Олег Скрипка повідомив, що росіяни зривають виступи. Зокрема, у Гамбурзі колективу не вдалося виступити. А все це через дії росіян.

Як розповів Скрипка, у німецькій пресі почала з'являтися інформація, що нібито гурт "Воплі Відоплясова" – фашисти, а соліст колективу – це голова фашистів в Україні. Після таких повідомлень, власники концертних майданчиків відмовляються співпрацювати з українцями.

Ба більше, за словами Скрипки, росіяни спонсорують місцеві фашистські організації, які можуть прийти, розтрощити клуб, де відбуватиметься виступ, та всіх побити. Тим часом німецька влада, єдине, що може зробити, це наполегливо порадити не проводити концерт.

Оля Полякова

Росіяни намагалися зірвати концерт виконавиці в Ізраїлі. Зокрема, це трапилося, коли тренерка "Голосу країни-12" Оля Полякова розповідала зворушливу історію про дівчинку з Маріуполя.

Росіяни, які були також на концерті зірки, почали її освистувати. Та Оля не розгубилася і поставила на місце путіністів.

"Це що? Хтось не знає цієї інформації, я комусь відкриваю очі? Українці ви тут, ми ж всі знаємо?" – відповіла Оля росіянам.

Українці, які теж були на концерті, підтримали Полякову гучними оплесками.

Володимир Дантес

Не лише концерт Олі Полякової в Ізраїлі намагалися зірвати росіяни. Те саме трапилося й зі співаком Володимиром Дантесом. Коли співак мав разом з іншими українськими артистами мав виступати в ізраїльському місті Хайфа, росіяни намагалися зірвати концерт виконавця.

Зокрема, путіністи писали владі листи зі скаргами, що українці начебто розпалюють русофобію. Та концерт все ж відбувся. Наступного дня після виступу українських артистів у місті відбулися проросійські мітинги. Росіяни заявляли, що їх утискають та ненавидять.

Володимир Дантес / Фото: instagram.com/vladimirdantes

Сергій Жадан

А от виступ поета та музиканта зірвали не росіяни, а італійці. До слова, разом зі своїм гуртом "Жадан і собаки" Сергій Жадан мав дати концерт на підтримку України в Мілані. Однак виступ довелося скасувати через неочікувані умови організаторів.

Гурту заборонили збирати кошти для ЗСУ під час концерту. Організатори пояснили це тим, що у їхній країні "нелегально проводити концерти та збирати гроші для війни".

Жадан був обурений поведінкою італійців, тому висловив свою думку в соціальних мережах. Письменник зазначив, що більшість європейців "далі граються у пацифізм та подвійні стандарти".

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