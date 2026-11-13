"Поливала мене брудом": Астаф’єва публічно поставила на місце Сумську після критики Радіодиктанту

Даша Астаф’єва / © instagram.com/da_astafieva

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Співачка та громадська діячка Даша Астаф’єва різко висловилася про акторку Наталію Сумську після її критики виступу співачки під час Радіодиктанту національної єдності та пригадала, як раніше сама заступилася за акторку.

Участь Даші Астаф’євої в Радіодиктанті викликала неоднозначну реакцію. Ще до ефіру артистку почали критикувати через її минуле у відвертих фотосесіях. Після прочитання тексту обговорення лише посилилися. Особливу увагу привернув фінал виступу, коли співачка кинула ручку та звернулася до невдоволених фразою: «Встав і вийшов». Згодом до обговорення долучилася й народна артистка України Наталія Сумська. Її зауваження на адресу колеги неабияк здивували Астаф’єву.

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Даша Астаф’єва / © скриншот

В інтерв’ю для «Гуртом та вщент» Даша пояснила, що запрошення було пов’язане не лише з її творчістю. За словами співачки, організатори цінують її щирість, почуття гумору, волонтерську діяльність і громадянську позицію. Свою фінальну репліку вона назвала жартом, без якого не могла обійтися, адже не любить усього «нафталінового».

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Водночас Наталія Сумська не оцінила такого завершення Радіодиктанту. Акторка дорікнула Астаф’євій за те, що та піддалася емоціям через критику й відвернула увагу від головної ідеї заходу — єдності. Ба більше, Сумська провела паралель між жестом із ручкою та поведінкою експрезидента-втікача Віктора Януковича під час однієї з пресконференцій.

Даша Астаф’єва / © скриншот

Реакція колеги особливо зачепила Дашу через те, що вона згадала торішній Радіодиктант. Тоді текст читала сама Наталія Сумська, а після ефіру акторка також зіткнулася з хвилею невдоволення. Користувачі дорікали їй за швидкий темп читання та помилки. Однак Астаф’єва тоді не приєдналася до критиків, а навпаки — публічно підтримала акторку й припустила, що та могла просто перехвилюватися.

«Таке було відчуття, наче вона не підготувалась. Але я встала на бік пані Наталі і сказала, що, можливо, людина перехвилювалася, можливо, ще якісь там були причини, але потім побачила інтерв’ю, де пані Наталя просто спромоглася годину з гаком поливати мене таким брудом! І я розумію, що ми різні люди», — обурилася співачка.

Даша Астаф’єва / © скриншот

Нагадаємо, нещодавно Даша Астаф’єва викрила зраду бойфренда з її знайомою: як зірка випадково знайшла компромат.

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