Помер 25-річний учасник "Голосу країни": його життя забрала страшна хвороба

На 26-році пішов з життя молодий український співак Євген Щавлинський.

Серце музиканта перестало битися у вівторок, 14 березня, йдеться на Facebook-сторінці Wholeheart.live. Життя Щавлинського забрав рак. Зі страшною хворобою артист боровся останні декілька років. 2021-го хвороба вже сягнула четвертої стадії.

Свою першу авторську композицію Євген Щавлинський написав 2014 року. Потім випустив два альбоми – "The First", "Світ Ілюзій". Під псевдонімом Shchavlinskyi почав займатись саунд-продюсуванням, працював як сесійний гітарист.

"Про свою творчість говорив так: "Є пісні, що народжуються за 10 хвилин повністю, а ж інші, які пишуться місяцями і як пазл складаються з різних обставин та емоцій. Єдине, що спільне для пісень, які я можу назвати своїм мистецтвом, – це чесність", - йдеться у повідомленні Wholeheart.live.

Сьогодні перестало битися серце Євгена Щавлінського, автора пісні «Зцілення» з першого збірного українського альбому... Опубликовано Wholeheart.live Вторник, 14 марта 2023 г.

2018 року Євген Щавлинський пробував свої сили на вокальному шоу "Голос країни-8". Він виконав на "сліпих прослуховуваннях" трек "Sing" гурту Travis. Однак ніхто з тренерів тоді не розгорнув до Євгена крісло.

У Євгена залишилася дружина, з якою він одружився 2021-го і яка підтримувала його у боротьбі з раком.

Євген Щавлинський одружився 2021 року / Фото: instagram.com/shchavlinskyi

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