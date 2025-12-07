Помер 38-річний співак ADAM після тривалого перебування у комі: що стало причиною смерті

ADAM помер / © instagram.com/adamukraine

Реклама

Автор хітів «Танцюй зі мною повільно» та «Ау Ау» ADAM, справжнє ім’я якого Михайло Клименко, помер на тлі важкої недуги.

Сумну звістку повідомила дружина артиста Олександра на сторінці в Instagram. Вдова написала, що серце 38-річного співака не витримало сьогодні вранці 7 грудня. Подробиці прощання вона пообіцяла опублікувати згодом.

«На жаль, сьогодні вранці добре серце Міші зупинилося», — зі скорботою написала Олександра Клименко.

Реклама

ADAM помер / © instagram.com/adamukraine

Зазначимо, тривалий час Михайло Клименко перебував у комі. Він був госпіталізований на тлі важкої хвороби — туберкульозного менінгіту, який вражає мозкові оболонки й нервову систему. Понад два місяці ADAM боровся за життя у лікарні, зокрема був і в реанімації. Але, на жаль, його стан не покращувався.

Тим не менш, його зіркові колеги всіляко підтримували його та допомагали збирати кошти на його лікування. А Олександра просила щодня молитися за одужання ADAM усіх небайдужих шанувальників й щодня сподівалася на диво. Але, на жаль, здолати недугу Михайлові не вдалося.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо про смерть кінорежисера В’ячеслава Криштофовича, який був володарем декількох престижних премій.