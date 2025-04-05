Помер 40-річний скандальний репер Паша Технік: названа причина смерті

Паша Технік

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Скандальний російський репер Паша Технік, справжнє ім'я якого Павло Івлєв, помер.

Наприкінці березня репера було госпіталізовано у критичному стані в одну з лікарень Таїланду. Тоді йому діагностували аспіраційну пневмонію з сепсисом, поліорганну недостатність і пошкодження нирок. Спровокувати такий стан могло тяжке отруєння наркотичними речовинами, якими від 14 років захоплювався Технік.

Поступово у напівпритомного репера припинили функціонувати легені, розпочались проблеми із серцем і відмиранням мозку. Його ввели в штучну кому та під'єднали до апарату ШВЛ. Проте 4 квітня 40-річний артист попрощався з життя після відключення від апарату життєзабезпечення. Про це повідомила його ексдружина Єва Карицька. До слова, незадовго до смерті Паші Техніка його менеджери збирали кошти на операцію 60 тис. доларів.

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Паша Технік у лікарні перед смертю

Зазначимо, Паша Технік родом із держави-терористки. Свій образ епатажного репера він починав будувати з андеграундним гуртом Kunteynir, який випускав треки з купою нецензурної лайки. Він не приховував, що з юного віку зловживав наркотики та виходив у такому стані на публіку. Свого часу навіть сидів у в'язниці протягом п'яти років за розповсюдження психоактивних речовин. Також декілька разів Паша Технік намагався вилікуватися від залежності, але це не працювало. 2022 року репер вже був у схожому стані після передозування наркотиками. Але тоді він зміг вижити. У нього залишився неповнолітній син.

До слова, Паша Технік про Україну та криваві злочини Росії мовчав. Проте 2015 року відвідав анексований український півострів Крим, хоча обіцяв не робити цього. А вже 2018 року, коли виконавець намагався приїхати до тещі в Україну, то не зміг цього зробити через заборону на в'їзд до нашої країни.