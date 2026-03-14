Помер 43-річний директор Ауріки Ротару: відома причина смерті Ігоря Лахіна

Ауріка Ротару й Ігор Лахін

У команді співачки Ауріки Ротару сталося горе.

У Facebook фан-спільнота зірки повідомила, що помер її директор Ігор Лахін. На жаль, серце чоловіка припинило битися у віці 43 років. Інформацію також поширила директорка агенції івентів Ірина Коваленко. У своєму дописі вона написала, що причиною смерті Ігоря стала тривала хвороба, з якою він до останніх днів боровся у лікарні. Подробиці недуги жінка лишила поза публічністю.

«Ігорьок Лахін, ти вже не з нами… Я вчора (13 березня — прим. ред.) прийшла до тебе в лікарню й ще навіть вчора надіялась, що станеться чудо… Багато твоїх друзів теж боролись за твоє життя! У мене телефон червоний від дзвінків і запитань… Повір, ми зробили все, що могли… На жаль, хвороба виявилась сильнішою і перемогла! На жаль, ти вже на небесах! Це важко сприйняти! Ти ще такий молодий. Але ти залишишся в наших спогадах як талановита, харизматична людина! Легких тобі хмаринок!» — вшанувала пам’ять покійного Ірина Коваленко у Facebook.

До слова, ще наприкінці січня цього року на своїй офіційній сторінці Ігор ділився, що його госпіталізували. Зокрема, показував, як друзі та близькі навідували його та тішили приємними подарунками. Тоді ж Ірина Коваленко організувала збір коштів після того, як стан директора Ротару різко почав погіршуватися після перебування в реанімаційному та хірургічному відділенні ще торік.

Своєю чергою сама Ауріка Ротару сумну звістку поки не коментувала. Натомість у коментарях зірки та небайдужі юзери висловлюються співчуття й шок.

«Світла пам’ять» — Алла Кудлай

«Як?» — Аліна Доротюк

«Як шкода… Царство Небесне» — Катерина Бужинська

