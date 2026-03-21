Американський актор Ніколас Брендон, який у серіалі "Баффі – переможниця вампірів" зіграв роль Ксандера Гарріса, помер.

Сумну новину повідомила родина артиста, опублікувавши заяву на його сторінці у Facebook. Життя актора обірвалося 20 березня у Сан-Франциско. Його не стало у віці 54 років. Точна причина смерті не розкривається, проте родина Брендона зазначила, що він помер від природніх причин уві сні.

"Ми з розбитим серцем повідомляємо про смерть нашого брата і сина Ніколаса Брендона. Він помер уві сні з природних причин", - йдеться в повідомленні родини актора.

Більше коментарів рідні артиста давати не стали. Вони попросили про приватність у цей неабияк тяжкий для них час.

Зазначимо, Ніколас Брендон розпочав свою акторську кар'єру 1993 року. Найбільшу популярність йому принесла роль у серіалі "Баффі – переможниця вампірів". Артист знімався у низці картин, проте вони вже не мали шаленого успіху. Родина актора також повідомляє, що останні роки свого життя він присвятив живопису та мистецтву.

