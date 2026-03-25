Помер 56-річний актор Олег Гусєв: відома причина смерті
Про втрату повідомив його колега, шоумен Дядя Жора.
Український актор Олег Гусєв пішов із життя у віці 56 років.
Сумну звістку повідомив товариш артиста — гуморист Вадим Мичковський, він же Дядя Жора. Шоумен поділився щемким дописом в Instagram 24 березня і показав спільне фото. За словами Мичковського, актор тривалий час боровся з хворобою. Попри надії близьких на одужання, на жаль, врятувати його не вдалося. Більше подробиць поки не розкривають.
«Прощавай, друже. Олег… Світла памʼять світлій добрій людині. Він любив життя, людей, друзів і об’єднував їх навколо себе, дарував настрій. Твого великого доброго серця та позитиву вистачало на всіх. Ми дуже чекали, що ти одужаєш… Спочивай, Олеже. Царство небесне. Співчуття рідним і близьким», — написав шоумен.
Прощання з Олегом Гусєвим відбулося у вівторок 24 березня у монастирі на території Ботанічного саду. Після цього покійного актора повезли до крематорію на Байкове кладовище.
До слова, Олег Гусєв народився у місті Біла Церква. Він здобув освіту у Білоцерківський національний аграрний університет, однак своє життя присвятив акторській професії.
У творчому доробку артиста — ролі в низці українських фільмів і серіалів. Зокрема, він знімався у стрічках «Носоріг», «Я працюю на кладовищі», «У той області небес» і «Васька Немешаєв». Також актор співпрацював із компанією FILM.UA Group, де працював останніми роками.