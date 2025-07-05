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Помер 56-річний актор серіалу "Усі жінки – відьми" Джуліан Макмегон: що відомо про причину смерті
Його обожнювали за роль Коула у серіалі "Всі жінки – відьми", але 2 липня серце зірки зупинилося. Джуліан Макмегон пішов з життя після тривалої боротьби з важкою недугою.
Австралійський актор Джуліан Макмегон, зірка культових серіалів "Усі жінки – відьми", "Частини тіла" та "ФБР: Найбільш розшукувані", помер на 57-му році життя.
Серце актора зупинилося 2 липня у місті Клірвотер, штат Флорида. Причиною смерті стала тривала боротьба з раком. Про втрату повідомила його дружина Келлі Макмегон у коментарі для Deadline.
"З відкритим серцем хочу поділитися з усім світом: мій коханий чоловік, Джуліан Макмегон, цього тижня мирно відійшов у вічність після мужньої боротьби з раком", — йдеться у заяві вдови.
За словами Келлі, актор до останнього залишався світлою людиною, яка щиро любила життя, свою родину, друзів, кар’єру та відданих фанів: "Його найбільшим бажанням було приносити радість іншим. Ми просимо дати нам час і простір для спокійного прощання, а тим, кому Джуліан дарував світло, – нести цю радість далі".
Макмегон був тричі одружений. У шлюбі з австралійською співачкою Данні Міноуг пробув рік. Друга дружина – акторка Брук Бернс – народила йому доньку Медісон. 2014 року актор одружився з Келлі Паньягуа, з якою прожив до останніх днів.
Українські глядачі добре пам’ятають Джуліана завдяки ролі Коула Тернера – харизматичного демона та коханого Фібі Голлівелл у серіалі "Всі жінки – відьми". Не менш знаковою стала його роль пластичного хірурга Крістіана Троя у провокаційній драмі "Частини тіла", яка принесла акторові світову славу.
Також актор зіграв Доктора Дума у блокбастерах "Фантастична четвірка" та у серіалі "ФБР: Найбільш розшукувані", де три сезони грав агента Джессі ЛаКруа. Його остання роль — прем'єр-міністр Австралії у політичному трилері "Резиденція" на Netflix.
Нагадаємо, нещодавно померла заслужена артистка України Тетяна Шеліга. Перед смертю артистка перебувала у важкому стані.