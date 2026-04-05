Помер 57-річний заслужений артист України Петро Приймак

Петро Приймак / © instagram.com/petro.pryymak

У неділю, 5 квітня, стало відомо про смерть провідного соліста Національної опери України, заслуженого артиста України Петра Приймака.

Сумну новину повідомив головний режисер театру Анатолій Солов’яненко у Facebook. За його словами, звістка стала повною несподіванкою для колективу, адже ще нещодавно 57-річний артист виходив на сцену. Зокрема, Приймак востаннє виступив в опері «Кармен».

«Ранок Вербної неділі приніс нам сумну звістку — відійшов у вічність провідний соліст театру, заслужений артист України Петро Приймак. У це важко повірити, це важко прийняти, адже лише позавчора він співав в опері „Кармен“ — як виявилось в останнє… Світла тобі пам’ять, дорогий друже», — написав режисер.

Причину смерті поки не розголошують. Відомо, що вже 17 квітня співак мав брати участь у постановці «Фауст».

До слова, Петро Приймак був випускником Національної музичної академії України (колишньої Київської консерваторії) та від 1993 року виступав на сцені Національної опери. Окрім цього, він передавав свій досвід студентам, викладаючи вокал. Також знімався у музичних фільмах, зокрема «Тра ля ля, або Як вам хочеться» й «Пісня калинова».

Особисте життя артиста також було позначене трагедією. 2023 року в ДТП загинув його брат-близнюк Павло, який теж був солістом опери. У Петра Приймака залишилися дружина та двоє дітей.

