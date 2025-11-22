- Дата публікації
Помер 58-річний Лесик Турко — співзасновник і ексучасник гурту DZIDZIO
Музикант пішов із життя на тлі серйозних хвороб із серцем.
Стало відомо про смерть українського співака, колишнього учасника гурту «Дзідзьо» Олега Турка, він же Лесик.
Сумну звістку 22 листопада повідомила журналістка Марія Панчишин у Facebook. Поки подробиць смерті вона не розголошувала й висловила свою скорботу.
«Наш Лесик Турко помер. Поки не маю сил нічого більше написати», — написала вона.
До слова, наприкінці минулого року артист вже пережив серйозний інцидент просто на сцені. Під час виступу на концерті Наталії Бучинської у Львові, де він мав виконати три нові композиції, у Лесика раптово зупинилося серце. Музикант упав на очах у публіки, а команда винесла його зі сцени на руках. Виконавця терміново доправили до реанімаційного кардіологічного відділення, де його вдалося врятувати. Уже через кілька тижнів Турко повернувся до концертної діяльності.
Раніше син музиканта також розповідав, що його батько роками мав серйозні хвороби серця. У травні 2024 року артист переніс надскладну операцію — йому замінили чотири клапани та аорту. Попри рекомендації лікарів, Лесик швидко повернувся на сцену та продовжив працювати. Зокрема, давав регулярні благодійні концерти для допомоги ЗСУ.