Помер 90-річний батько Валерія і Костянтина Меладзе: відома причина

Шота Меладзе помер у лікарні.
Співак Валерій Меладзе повідомив про смерть батька Шота.
Тривалий час батько артиста боровся з тяжкими наслідками коронавірусу, що й призвело до смерті. Також він скаржився на болі в серці. Як повідомляє низка росЗМП (російські засоби масової пропаганди – прим. ред.), Шота потрапив до реанімації в тяжкому стані, де його не змогли врятувати медики. За деякими джерелами, Валерій Меладзе завчасно прилетів з гастролей і останні дні провів з 90-річним батьком у лікарні.
У зв'язку з трагічною звісткою Меладзе переніс всі свої найближчі концерти. Його директор також повідомив, що причиною такого рішення стала саме "втрата близької людини".
Зазначимо, співак Валерій Меладзе тривалий час відмовчується про повномасштабне вторгнення РФ до України. Хоча й спочатку намагався стати на бік України, але зрештою, видалив допис з підтримкою. І згодом з дружиною Альбіною Джанабаєвою та синами залишив країну-терористку, де визнаний "іноагентом". Також нещодавно стало відомо, що у знаменитості відібрали бізнес у Москві, який він розвивав протягом 20 років.
Читайте також:
- Софія Ротару у день народження покійного чоловіка показала їхнє архівне фото з молодості
- Важкохвора Катерина Тишкевич замилувала танцями з чоловіком і ніжно привітала його зі святом
- Наталія Холоденко відсвяткувала 41-річчя в готелі в Монте-Карло і продавала квитки за 25 тис грн
- Олена Кравець зі сльозами на очах розповіла про різницю виховання молодших двійнят і старшої доньки