Співак Валерій Меладзе повідомив про смерть батька Шота.

Тривалий час батько артиста боровся з тяжкими наслідками коронавірусу, що й призвело до смерті. Також він скаржився на болі в серці. Як повідомляє низка росЗМП (російські засоби масової пропаганди – прим. ред.), Шота потрапив до реанімації в тяжкому стані, де його не змогли врятувати медики. За деякими джерелами, Валерій Меладзе завчасно прилетів з гастролей і останні дні провів з 90-річним батьком у лікарні.

Помер батько Валерія і Костянтина Меладзе

У зв'язку з трагічною звісткою Меладзе переніс всі свої найближчі концерти. Його директор також повідомив, що причиною такого рішення стала саме "втрата близької людини".

Помер батько Валерія і Костянтина Меладзе

Зазначимо, співак Валерій Меладзе тривалий час відмовчується про повномасштабне вторгнення РФ до України. Хоча й спочатку намагався стати на бік України, але зрештою, видалив допис з підтримкою. І згодом з дружиною Альбіною Джанабаєвою та синами залишив країну-терористку, де визнаний "іноагентом". Також нещодавно стало відомо, що у знаменитості відібрали бізнес у Москві, який він розвивав протягом 20 років.

Читайте також: