Помер 90-річний легендарний автор мультфільмів "Острів скарбів" і "Пригоди капітана Врунгеля"

Радна Сахалтуєв

Реклама

Помер український художник-постановник анімації, художник-карикатурист Радна Сахалтуєв.

Сумну новину у своєму Facebook повідомив кінокритик і кінознавець Сергій Тримбач. Автора легендарних мультфільм не стало 31 серпня. Радні Сахалтуєву було 90 років, які він святкував 15 травня.

"Скінчилось літо, і скінчився лік днів Радни. Прощавайте, дорогий, малюйте нові світи і надішліть їх нам у якийсь спосіб. Найщиріші співчуття рідним і близьким Радни Сахалтуєва. І наша світла печаль - серед нас жив такий незвичайний життєдайний талант!" – написав Тримбач.

Реклама

Зазначимо, Радна Сахалтуєв народився в Улан-Уде, республіка Бурятія. Він закінчив Всесоюзний державний інститут кінематографії. Після завершення навчання за розподілом потрапив до Києва, де й залишився жити й творити. За час своєї творчої діяльності Сахалтуєв створив такі мультфільми, як "Веселий художник", "Таємниця Чорного короля", "Казка про місячне світло", "Чарівник Ох", "Навколо світу мимоволі", "Пригоди капітана Врунгеля", "Лікар Айболить", "Острів скарбів", "Як козаки у хокей грали" та багато інших.

Нагадаємо, нещодавно помер співак родом із України Ярослав Євдокимов. Він був виконавцем популярного хіта "Фантазер".