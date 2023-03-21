Помер актор із фільмів "Гаррі Поттер" та "Зоряні війни" Пол Грант

Актора не стало у віці 56 років.

Помер британський актор та каскадер, який знімався у "Гаррі Поттері" та "Зоряних війнах", Пол Грант.

Як пише видання The Sun, знаменитість 16 березня знайшли непритомним біля залізничного вокзалу Лондона. На місце події негайно приїхали лікарі та вже тоді констатували у нього відсутність мозкової діяльності. Утім були прийнято рішення госпіталізували актора та підключити його до апарату життєзабезпечення. Та це не дало результатів. Вранці 20 березня Гранта оголосили мертвим.

Пол Грант / Фото: https://www.facebook.com/Paul King Grant

"Я спустошена. Мій тато був легендою в багатьох сенсах. Він завжди викликав усмішку та сміх на обличчі кожного. Він зробив би все для будь-кого. Він був актором, батьком і дідом. Він дуже любив своїх доньок і сина, свою дівчину Марію, а також її дітей, які були йому як рідні. Мій тату, я так тебе люблю, спокійно спи", - прокоментувала донька актора Софі Джейн Грант.

Наразі не розголошується, що саме стало причиною смерті 56-річного актора. Утім раніше Пол зізнавався, що він зловживав наркотичними речовинами та алкоголем.

Зазначимо, Пол Грант прославився завдяки ролі евока в шостій частині "Зоряних воєн" та гобліна у фільмі "Гаррі Поттер і філософський камінь". Зріст знаменитості становив 132 см.

Пол Грант у ролі евока із "Зоряних воєн"

Пол Грант у ролі гобліна із "Гаррі Поттера"

У Гранта залишилася кохана дівчина Марія та троє дітей від шлюбу з Джанет Кроусон – Соффі, Ніколь і Роббі.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що пішов з життя зірка фільму "Джон Вік", американський актор Ленс Реддік. Знаменитість знайшли мертвим у власному будинку.

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