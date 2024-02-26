Помер актор із фільму "Капітан Марвел" після п'яти років боротьби з тяжкою хворобою

Знаменитості не стало на 50-му році життя.

Помер відомий канадійський актор Кеннет Мітчелл, відомий за ролями у фільмі "Капітан Марвел" та серіалі "Зоряний шлях: Діскавері".

Сумну новину повідомила родина артиста на його офіційній сторінці в Instagram. Кеннет Мітчелл пішов з життя 24 лютого. Актора не стало у віці 49-ти років.

"З важким серцем ми повідомляємо про смерть Кеннета Мітчелла, улюбленого батька, чоловіка, брата, дядька, сина та дорогого друга", - йдеться в повідомленні родини актора.

Кеннет Мітчелл з дружиною та дітьми

Кеннет Мітчелл пішов з життя після п'яти років боротьби з тяжкою хворобою. Відомо, що 2018 року в артиста діагностували бічний аміотрофічний склероз. Це тяжке захворювання, яке уражує моторну систему. Від жовтня 2019 року Кеннет вже пересувався за допомогою крісла колісного, а 2021-го артист не міг говорити через хворобу. У Мітчелла залишилася дружина та двоє дітей.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що пішла з життя зірка серіалу "Клон" Жандіра Мартіні. Життя 78-річної артистки забрала тяжка хвороба, яку в неї діагностували п'ять років тому.

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