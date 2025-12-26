ТСН у соціальних мережах

Гламур
150
1 хв

Помер актор із серіалу "Друзі" Пет Фінн у віці 60 років

Вже відома причина його смерті.

Валерія Сулима
Пет Фінн

Пет Фінн / © Associated Press

Американський актор Пет Фінн, який грав у популярних серіалах, в тому числі й ситкомі "Друзі", помер.

Сумну новину повідомляє видання BBC. Актора не стало 22 грудня у віці 60 років. Він помер у своєму будинку в Лос-Анджелесі.

Вже й відома причина смерті Пета Фінна. Життя артиста забрала онкологія. Ще 2022 року акторові діагностували рак сечового міхура. Він тривалий час боровся з хворобою, але врешті його життя обірвалося. У Пета Фінна залишилась дружина та троє дітей.

"Пет навчав, товаришував і був наставником незліченної кількості учнів протягом багатьох років, і вам буде складно знайти когось, хто міг би сказати про нього хоч якесь недобре слово", – йдеться в повідомленні родини актора.

Пет Фінн / © Associated Press

Пет Фінн / © Associated Press

Зазначимо, Пет Фінн – американський актор, який здебільшого грав у серіалах. Він розпочав свою кар'єру далекого 1992 року. За цей час актор встиг знятися в багатьох популярних серіалах. Зокрема, артиста можна побачити в "Друзях", "Сайнфелді" та "Докторі Хаусі", але в епізодичних ролях. Найбільшу популярність Фінну принесла участь у ситкомі "Середній клас".

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що померла зірка фільму "Москва сльозам не вірить" Віра Алентова. Російська акторка підтримувала окупацію України та брала участь в пропагандистських заходах.

