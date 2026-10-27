ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Зброя Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
407
Час на прочитання
3 хв

Помер актор "Слуги народу" Юрій Якуша: що про нього згадали колеги та які ролі він зіграв

Зірки не стало у віці 51 року.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Гажала Валерія Гажала
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Юрій Якуша

Юрій Якуша / © Facebook

Український театр і кіно зазнали втрати — у віці 51 року помер актор Юрій Якуша.

Артист працював на театральній сцені та знімався в популярних українських серіалах, зокрема в політичній комедії «Слуга народу». Колеги згадують його як талановитого й начитаного актора з особливим почуттям гумору.

Зірка помер ще 25 жовтня. Проте трагічну звістку повідомили лише днями в «Театрі на Печерську», з яким була пов’язана значна частина його творчого шляху. Наразі причину смерті артиста не розголошують. У театрі наголосили, що Якуша був серед тих, хто стояв біля витоків створення колективу. Там також поділилися теплими спогадами про його талант і характер.

«Пішов із життя Юрій Якуша — наш колега, однокурсник і товариш, один із тих, хто стояв біля витоків Театру на Печерську. Юрій був надзвичайно талановитим, начитаним актором. А ще — людиною, яка з цілковитою серйозністю могла розповідати найсмішніші речі. З ним пов’язано безліч курйозних історій. Він був задіяний у знакових виставах, які назавжди лишаються частиною нашої спільної історії. Сьогодні нам боляче прощатися з людиною, яка була частиною нашого життя, нашої юності та нашої історії», — йдеться в заяві театру в Facebook.

Юрій Якуша / © Facebook

Юрій Якуша / © Facebook

У колективі також подякували акторові за спільний шлях, його талант і спогади, які залишаться з колегами. Дату та час прощання з Якушею мають повідомити додатково. Проте церемонію планують провести в приміщенні «Театру на Печерську».

«Юро, дякуємо за спільний шлях, за талант, за історії, які ми ще довго згадуватимемо, і за те, що був частиною нашої театральної родини! Спочивай з миром», — написали представники театру.

Життєвий шлях Юрія Якуші: від театральної сцени до телеекранів

Юрій Якуша народився 6 січня 1975 року. 1999 року він закінчив Київський інститут театрального мистецтва імені Карпенка-Карого, де навчався на акторському курсі Миколи Рушковського.

Упродовж 1999–2008 років актор працював у Київському академічному театрі на Печерську. На його сцені він брав участь у постановках «Людина з Ламанчі», «Острів нашої Любові та Надії», «Арлекіно» та «Іонич». Цей період став важливою частиною його творчого становлення.

Юрій Якуша / © Facebook

Юрій Якуша / © Facebook

Згодом Якуша виступав у Київському академічному театрі юного глядача на Липках. Серед вистав за його участю — «Вишневий сад», «Сон літньої ночі», «Поліанна», «Принц та Принцеса», «Ромео та Джульєтта», «Пригоди Тома Сойєра» та «Дванадцять місяців».

Які ролі Юрій Якуша зіграв у кіно

Від 2001 року актор почав зніматися в кіно й телевізійних проєктах. Його можна було побачити в серіалах «За двома зайцями», «Повернення Мухтара», «Ворог номер один» і «Село на мільйон».

Однією з помітних робіт Якуші стала роль міністра інфраструктури Сергія Павловича в українському політичному серіалі «Слуга народу», головну роль у якому виконав Володимир Зеленський. Цей проєкт став одним із найвідоміших у його телевізійній кар’єрі.

Юрій Якуша / © Facebook

Юрій Якуша / © Facebook

Тож Юрій Якуша залишив по собі творчий доробок у театрі й на екрані, а для колег назавжди залишиться частиною історії «Театру на Печерську» — талановитим актором і людиною, яка вміла дарувати оточенню щирі емоції.

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie