Помер актор "Слуги народу" Юрій Якуша: що про нього згадали колеги та які ролі він зіграв

Юрій Якуша / © Facebook

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Український театр і кіно зазнали втрати — у віці 51 року помер актор Юрій Якуша.

Артист працював на театральній сцені та знімався в популярних українських серіалах, зокрема в політичній комедії «Слуга народу». Колеги згадують його як талановитого й начитаного актора з особливим почуттям гумору.

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Зірка помер ще 25 жовтня. Проте трагічну звістку повідомили лише днями в «Театрі на Печерську», з яким була пов’язана значна частина його творчого шляху. Наразі причину смерті артиста не розголошують. У театрі наголосили, що Якуша був серед тих, хто стояв біля витоків створення колективу. Там також поділилися теплими спогадами про його талант і характер.

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«Пішов із життя Юрій Якуша — наш колега, однокурсник і товариш, один із тих, хто стояв біля витоків Театру на Печерську. Юрій був надзвичайно талановитим, начитаним актором. А ще — людиною, яка з цілковитою серйозністю могла розповідати найсмішніші речі. З ним пов’язано безліч курйозних історій. Він був задіяний у знакових виставах, які назавжди лишаються частиною нашої спільної історії. Сьогодні нам боляче прощатися з людиною, яка була частиною нашого життя, нашої юності та нашої історії», — йдеться в заяві театру в Facebook.

Юрій Якуша / © Facebook

У колективі також подякували акторові за спільний шлях, його талант і спогади, які залишаться з колегами. Дату та час прощання з Якушею мають повідомити додатково. Проте церемонію планують провести в приміщенні «Театру на Печерську».

«Юро, дякуємо за спільний шлях, за талант, за історії, які ми ще довго згадуватимемо, і за те, що був частиною нашої театральної родини! Спочивай з миром», — написали представники театру.

Життєвий шлях Юрія Якуші: від театральної сцени до телеекранів

Юрій Якуша народився 6 січня 1975 року. 1999 року він закінчив Київський інститут театрального мистецтва імені Карпенка-Карого, де навчався на акторському курсі Миколи Рушковського.

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Упродовж 1999–2008 років актор працював у Київському академічному театрі на Печерську. На його сцені він брав участь у постановках «Людина з Ламанчі», «Острів нашої Любові та Надії», «Арлекіно» та «Іонич». Цей період став важливою частиною його творчого становлення.

Юрій Якуша / © Facebook

Згодом Якуша виступав у Київському академічному театрі юного глядача на Липках. Серед вистав за його участю — «Вишневий сад», «Сон літньої ночі», «Поліанна», «Принц та Принцеса», «Ромео та Джульєтта», «Пригоди Тома Сойєра» та «Дванадцять місяців».

Які ролі Юрій Якуша зіграв у кіно

Від 2001 року актор почав зніматися в кіно й телевізійних проєктах. Його можна було побачити в серіалах «За двома зайцями», «Повернення Мухтара», «Ворог номер один» і «Село на мільйон».

Однією з помітних робіт Якуші стала роль міністра інфраструктури Сергія Павловича в українському політичному серіалі «Слуга народу», головну роль у якому виконав Володимир Зеленський. Цей проєкт став одним із найвідоміших у його телевізійній кар’єрі.

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Юрій Якуша / © Facebook

Тож Юрій Якуша залишив по собі творчий доробок у театрі й на екрані, а для колег назавжди залишиться частиною історії «Театру на Печерську» — талановитим актором і людиною, яка вміла дарувати оточенню щирі емоції.

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