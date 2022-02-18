Помер актор з фільма "Весна на Зарічній вулиці" Геннадій Юхтін

Актор захворів на коронавірус.
У віці 89 років помер зірка радянського кінематографу Геннадій Юхтін.
Про це повідомляє ТАРС із посиланням на Союз кінематографістів Росії.
Зазначається, що актор захворів на COVID-19. 15 лютого стало відомо, що він перебуває в реанімації. До слова, за першої госпіталізації 9 лютого у нього була я серйозна задишка через пневмонію, а також загальна слабкість та ознаки ГРВІ. Коли його стан стабілізувався, він попросився додому. Його виписали.
Серед робіт Юхтіна - це ролі інженера Крушенкова у фільмі "Весна на Зарічній вулиці", шофера Павла Євдокимова у "Делі Румянцева", Муравйова у фільмі "Мертвий сезон", пірата Ізраеля Хендса в "Острові скарбів", а також ролі у картинах "Жайворонок" та "Акваланги на дні".
Як повідомлялося, відома російська акторка Євгенія Брик пішла з життя у віці 40 років. Як з'ясувалося, Брик померла "після тривалої хвороби та тривалого лікування", яке проходила у Лос-Анджелесі. В оточенні акторки говорять, що йдеться не про коронавірус, або його наслідки. У Євгенії залишилася 12-річна донька Зоя і чоловік, режисер Валерій Тодоровський.