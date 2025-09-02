Помер актор "Зеленої милі" та "Сутінків" Грем Грін: розкрито причину смерті

Грем Грін / © Associated Press

Видатний канадський актор Грем Грін помер у лікарні в Канаді, відомий за ролями у фільмах "Зелена миля", франшизі "Сутінки" та "Міцний горішок".

Про те, що Грін зайшов у засвіти повідомив його агент Майкл Грін, як пише Deadline, зазначивши, що актор до останнього зберігав силу духу та працював над новими проєктами. Причиною смерті стала тривала хвороба артиста.

Грем Грін народився 22 червня 1952 року в канадській провінції Онтаріо. Він прийшов у мистецтво після роботи теслею, барменом і звукорежисером. 1990 року роль індіанця у стрічці Кевіна Костнера "Той, що танцює з вовками" принесла йому світове визнання і номінацію на "Оскар".

Впродовж кар’єри актор знявся у десятках популярних стрічок, серед яких "Маверік", "Міцний горішок 3", "Зелена миля", а також в декількох визначних серіалах.

За внесок у культуру Грін отримав премію "Греммі", канадські нагороди "Джемін" та Canadian Screen Award, зірку на Алеї слави Канади й 2016 року став кавалером Ордену Канади. 2025 року йому було присуджено Нагороду генерал-губернатора за внесок у виконавські мистецтва.

Актор понад 35 років був одружений з акторкою та режисеркою Гіларі Блекмор, виховав доньку Ліллі та нещодавно став дідусем.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо про смерть легендарного автора мультфільмів "Острів скарбів" і "Лікар Айболить" Радну Сахалтуєва. Митцеві було 90 років.