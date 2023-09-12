Помер автор хіта "Смажений кабанчик, курка з майонезом" Володимир Єфімов

Музиканта не стало на 62-му році життя.

Помер український музикант, учасник гурту "Степ" Володимир Єфімов, який був автором популярного хіта 90-х "Смажений кабанчик, курка з майонезом".

Сумну новину у своєму Facebook повідомила дружина артиста Оксана Довженко. Вона зазначила, що її чоловіка не стало 11 вересня. Довженко не стала вдаватися в подробиці та розповідати, що стало причиною смерті. Володимир Єфімов пішов з життя у віці 61 рік.

"Померла моя найулюбленіша і найрідніша людина. Помер мій чоловік Володимир Єфімов", - написала у Facebook Оксана Довженко.

Володимир Єфімов помер / Фото: із соцмереж

Користувачі у коментарях були шоковані такою новиною. Вони висловили співчуття дружині музиканта та не розуміли, як таке могло статися: "Що трапилося, ми ж розмовляли чотири дні тому і все було нормально?", "щирі співчуття", "що сталося?".

Зазначимо, Володимир Єфімов – український музикант та учасник популярного колективу "Степ", який був заснований 1995 року у Херсоні Андрієм Череднюком та Сергієм Василенком. Єфімов відомий тим, що створив популярний у 90-х хіт "Смажений кабанчик, курка з майонезом".

Нагадаємо, раніше пішов з життя український актор Юрій Потапенко. Артиста не стало у віці 58 років.

Читайте також: