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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
575
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Помер "Бетмен" Вел Кілмер у віці 65 років: що стало причиною смерті

Життя знаменитості забрала тяжка хвороба.

Автор публікації
Валерія Сулима Валерія Сулима
Вел Кілмер

Вел Кілмер / © Associated Press

Американський актор Вел Кілмер, який у фільмі “Бетмен назавжди” зіграв головну роль, помер.

Зірки Голлівуду не стало 1 квітня. Він пішов з життя у Лос-Анджелесі у віці 65 років. Актор, який 10 років тому переборов рак горла, помер від тяжкої хвороби. Як говорить донька зірки кіно — Мерседес Кілмер — життя її батька забрала пневмонія, передає The New York Times.

Зазначимо, Вел Кілмер став відомим завдяки дебютній ролі у комедії “Цілком таємно!”. За час своєї акторської кар’єри він зіграв у таких знакових картинах, як “Дорз”, “Бетмен назавжди”, “Найкращий стрілець” та “Кращий стрілець: Маверік”.

Вел Кілмер / © Associated Press

Вел Кілмер / © Associated Press

2014 року акторові діагностували рак горла, про що він розповів аж 2017-го. Артист вилікувався від тяжкої хвороби, однак майже втратив можливість говорити. Що цікаво, у фільмі “Найкращий стрілець” Кілмер зіграв Айсмена, який теж майже не розмовляв, а наприкінці стрічки помер від раку.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що помер американський актор австралійського походження Річард Нортон. Його не стало у віці 75 років.

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