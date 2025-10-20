- Дата публікації
- Гламур
- 228
- 2 хв
Помер Дизель із Green Grey: Руслана шокована, а Пивоваров згадує їхній спільний виступ у Маріуполі
Артисти вшановують пам'ять Андрія Яценка.
Український музикант Андрій Яценко, лідер рок-гурту Green Grey, який виступав під псевдонімом Дизель, раптово помер у віці 55 років.
Про це стало відомо 20 жовтня. Шоковані не лише прихильники музиканта, а й його колеги за сценою. Річ у тім, що нічого не віщувало біди. Андрій Яценко навіть мав вирушити у всеукраїнський тур. На жаль, життя артиста обірвалося.
Колеги Андрія Яценка вшановують його пам'ять. Артисти відверто говорять, що новина неабияк їх шокувала. Колеги Дизеля публікують фото з ним та діляться спогадами.
Артем Пивоваров
Артист пригадав їхній спільний виступ із Андрієм Яценком у Маріуполі, що відбувся 2018 року. Артем Пивоваров говорить, що Дизель був неабияк щирою людиною та чудовим артистом, який однозначно вплинув на розвиток української музики.
"Ти був справжнім музикантом, щирою людиною...Я завжди пам'ятатиму твої поради, наші джеми на студії та поза нею. Ти зробив великий внесок у розвиток української музики і залишишся в пам'яті та плейлистах людей. RIP, друже...", - написав Артем Пивоваров.
Святослав Вакарчук
Лідер гурту "Океан Ельзи" опублікував фото Андрія Яценка. Виконавець зазначив, що Дизель – справді був яскравим музикантом і символом розвитку української сцени.
"Дизель пішов в інший світ… Один з яскравих символів того, як усе починалося тоді, у 90-ті… Спочивай з миром", - зазначив артист.
Руслана
Артистка зізнається, що новина про смерть Дизеля її дійсно шокувала. Виконавиця вшанувала пам'ять колеги та поділилась їхнім спільним фото.
"Це для мене шок. Як і для більшості, хто знав Дизеля і стояв із ним на одній сцені", - говорить співачка.
Віктор Павлік
Так само, як і Руслана, шокований й Віктор Павлік. Співак зізнається, що йому просто не вкладається в голові, що Дизеля більше немає.
"Як? Чому? Причина? Бо в голові не вкладається", - написав шокований артист.
Олена Філонова
Ведуча говорить, що просто не може повірити в те, що Дизель помер. За словами знаменитості, вона росла на піснях Green Grey, а Андрій Яценко був для неї легендою.
"Легенда! Я не можу в це повірити. Я росла на його піснях та музиці", - говорить ведуча.
Руслан Євдокименко
Син Софії Ротару вшанував пам'ять Дизеля. Він опублікував чорно-біле фото артиста, яке супроводив написом "спочивай з миром".
Нагадаємо, 20 жовтня стало відомо, що помер Дизель із гурту Green Grey. Колеги та друзі артиста вже припустили, що могло стати причиною його смерті.