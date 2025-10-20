ТСН у соціальних мережах

Помер Дизель із Green Grey у віці 55 років

Андрій Яценко помер. Про шокувальну новину стало відомо 20 жовтня.

Дизель із Green Grey

Дизель із Green Grey / © facebook.com/diezel.greengrey

Учасник рок-гурту Green Grey Дизель, справжнє ім'я якого Андрій Яценко, помер.

Шокувальну новину повідомили на сторінці музиканта в Facebook. Зокрема, там 20 жовтня з'явилося фото Андрія Яценка, в правому кутку якого була чорна стрічка. Артиста не стало у віці 55 років.

Наразі жодні подробиці невідомі. Ані причина смерті, ані коли це точно сталось. Тим часом підписники Андрія Яценка у коментарях під дописом пишуть, що новина їх справді шокувала: "Не вірю, світла пам'ять", "спочивай з миром", "в сенсі, як так?".

Допис на сторінці Андрія Яценка у Facebook / © facebook.com/diezel.greengrey

Зазначимо, через 10 днів Андрій Яценко у складі Green Grey мав виступити з концертом у Києві, що стало початком всеукраїнського туру колективу "Під дощем". До речі, гурт також мав представити українськомовну версію хіта "Под дождем".

До слова, Андрій Яценко, він же Дизель, був засновником та лідером рок-гурту Green Grey. Артист називав колектив соціальним, адже вважав, що музиканти не мають лишатися осторонь того, чим живе країна. Загалом, у гурту Green Grey чимало композицій, що стали хітами, серед яких "Под дождем", "Мазафака", "Эмигрант", "Стереосистема", "Тот день". Свою творчість музиканти українізовували.

