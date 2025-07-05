Помер Джуліан Макмегон: колеги з серіалу "Всі жінки – відьми" вшанували його пам'ять і довели до сліз

Джуліан Макмегон помер

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Мережу сколихнула новина про смерть актора Джуліана Макмегона, який прославився роллю Коула Тернера у серіалі "Всі жінки – відьми".

Зірки не стало 2 липня в США. Сумну звістку повідомила дружина Макмегона Келлі. Вдова також розкрила причину смерті коханого. Артист тривалий час боровся з онкологією, але, на жаль, не переміг недугу.

В Instagram колеги Джуліна у стані шоку висловилися про втрату товариша, з яким вони знімалися в одному серіалі. У своїх дописах і сторіз актори культового серіалу вшанували пам'ять актора й пригадали, яким він був насправді поза кадром.

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Алісса Мілано (Фібі Галлівел)

"У мене розбите серце. Джуліан Макмегон був справжнім дивом. Та усмішка. Той сміх. Той талант. Та присутність. Він заходив до кімнати — і вона наповнювалася не лише харизмою, а й добротою. Завзятістю. Глибиною душі. Ми провели разом роки на зніманнях "Всі жінки — відьми" — роки сцен, історій і безлічі моментів поза кадром. Він давав мені відчуття безпеки як акторці, бачив у мені жінку. Кидав виклик, жартував, підтримував. Ми були зовсім різні. але завжди розуміли одне одного. Джуліан був більше, ніж мій чоловік на екрані. Він був другом. Справжнім. Тим, хто знаходить час. Тим, хто пам’ятає. Тим, хто ділиться. Тим, хто каже правду навіть коли вона болюча. Але завжди з любов’ю. Втратити його — немов втратити реальність. Надто рано. Надто несправедливо. Спочивай, мій друже. Я носитиму твій сміх із собою. Назавжди Кол. Назавжди Джуліан", — написала акторка, чия героїня Фібі Галлівел була закохана в демона Кола й мала особливо тісний зв’язок на екрані з Макмегоном.

Джуліан Макмегон і Алісса Мілано

Голлі Марі Комбс (Пайпер Галлівел)

"Сказати "був унікальним"— надто мало для того, щоб описати тебе. Твоя невтомна жага до життя й шаленство гумору, що завжди було влучним, — цього дуже бракуватиме. Радість і сміх, які ти дарував — і був їхньою прямою причиною — залишаться в памʼяті назавжди. Сподіваюся, ти знайдеш нашу давню подругу… і затанцюєш з нею серед пелюсток троянд", — зі скорботою висловилася Голлі, пригадавши також Шеннен Догерті, яка померла минулого року теж у липні.

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Актори “Всі жінки — відьми”

Роуз МакГавен (Пейдж Меттьюс)

"О, Джуліане, ти — справжня сила таланту і незрівнянного гумору. Для тебе, твоєї родини і всіх відданих шанувальників світу я молюся за втіху й спокій", — написала Роуз.

Джуліан Макмегон помер

Браян Краузе (Лео Ваєт)

"Сумний день для нашої великої родини "Усі жінки — відьми". Джуліан був одним із найвеселіших, фантастично привабливих і водночас найдобріших людей. Посилаю підтримку його родині та близьким друзям у цей важкий час. Він назавжди залишиться в наших серцях і його не вистачатиме", — зі смутком написав зірка.

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Джуліан Макмегон

Нагадаємо, нещодавно померла заслужена артистка України Тетяна Шеліга. Акторка останні місяці перебувала в критичному стані.